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İstanbul'da karar alınmıştı! Rusya'dan çarpıcı görüntüler... 1000 askerin daha cenazesi teslim edildi

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#Rusya#Ukrayna#Cenaze Teslimi
İstanbulda karar alınmıştı Rusyadan çarpıcı görüntüler... 1000 askerin daha cenazesi teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 16:04

İstanbul müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Rusya’nın Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini daha teslim ettiğini açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında asker cenaze takası yapıldığını belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında asker cenaze takası yapıldığını belirtti.

Rus heyeti Başkanı Medinskiy, "İstanbul'daki anlaşmaların devamı olarak Ukrayna'ya bugün 1000 askerin cenazesini daha teslim ettik. 19 Rus askerinin cenazesini aldık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada da 1000 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesinin Rusya'dan alındığı vurgulanarak, "Ölenlerin kimliklerinin tespit edilmesi yönünde en kısa sürede çalışmalar yapılacak." denildi.

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İstanbulda karar alınmıştı Rusyadan çarpıcı görüntüler... 1000 askerin daha cenazesi teslim edildi

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) cenaze takas sürecindeki desteğinden dolayı minnettar olunduğu kaydedildi.

İSTANBUL'DAKİ UZLAŞILAR VE CENAZE TESLİM SÜRECİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde, 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy, 16 Haziran'da, Ukrayna'ya toplam 6 bin 60 askerin cenazesini teslim ettiklerini, Ukrayna'dan 78 Rus askerin cenazesini aldıklarını bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafına 3 bin asker cenazesini daha teslim etmeye hazır olduklarını söylemişti.

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#Rusya#Ukrayna#Cenaze Teslimi

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