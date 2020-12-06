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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 06.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... İstanbul’da gözaltına alınmışlardı! Rus gazeteciler için Rusya'dan tuhaf açıklama

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Son dakika haberi... İstanbul’da gözaltına alınmışlardı! Rus gazeteciler için Rusya'dan tuhaf açıklama
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İstanbul’da İHA üretim tesisi yakınında yakalanan iki Rus gazeteci için müdürleri “Yeni yıl çekimleri için gitmişlerdi” dedi.

Uluslararası basında Türkiye’nin yerli İHA’lar ile Libya ve Dağlık Karabağ’da önemli başarılar elde ettiğinin yazıldığı bir dönemde Rusya ekseninde ilginç bir olay yaşanıyor. İki Rus gazeteci Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malişkin, 3 Aralık’ta, BAYKAR’ın İstanbul’daki İHA üretim tesisleri yakınlarında çekim yaparken yakalanmıştı.

YENİ YIL SAVUNMASI

Olay, sanayi casusluğu ihtimalini akıllara getirirken Rus NVT kanalının Müdür Yardımcısı Vadim Takmenev’den tuhaf bir açıklama geldi. Takmenev, “Bence ortada bir yanlış anlama var. İki gazeteci de bizim kanalın kadrolu elemanları. Onları Türkiye’ye hazırlamakta olduğumuz yeni yıl programının çekimleri için gönderdik. Türkiye’nin yeni yılı karşılamaya nasıl hazırlandığı üzerinde çalışacaklardı” şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’ye çalışmak için geldikleri söylenen iki gazetecinin neden çalışma izni almadığına açıklama getirmezken, Türkiye’den işbirliği ve yardım beklediklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ankara’daki Büyükelçiliğimiz ile İstanbul’daki Başkonsolosluğumuz Türk makamlarıyla temasa geçmiştir” denildi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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