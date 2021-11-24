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İstanbul otobüsünde facia: 46 can kaybı

#Bulgaristan#Otobüs#İstanbul
İstanbul otobüsünde facia: 46 can kaybı

İstanbul tatilinin ardından Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e dönmekte olan yolcu otobüsü Bulgaristan başkenti yakınlarında önce bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. 52 kişinin bulunduğu araçta 12’si çocuk 46 yolcu can verdi. Kaygan zeminde meydana gelen kazaya neyin sebep olduğu henüz açıklık kazanmadı.

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HAFTA sonu tatili için İstanbul’a gelen yolcuları taşıyan otobüs Kuzey Makedonya’ya dönüş yolunda kaza yaptı. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın yaklaşık 80 km güneyinde meydana gelen kaza sonucu aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 46 kişi hayatını kaybetti. Bir Sırbistan ve bir Belçika vatandaşının bulunduğu araçta kalan herkesin Kuzey Makedonyalı olduğu belirtildi. Kurbanlardan en küçüğü 4, en yaşlısı 63 yaşındaydı. Sağ kurtulan ikisi kadın 6 kişi önce yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındı, ardından başkentte başka bir hastaneye sevk edildiler.

İstanbul otobüsünde facia: 46 can kaybı

HAFTA SONU TURU

Otobüsün 19 Kasım’da Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı, hafta sonunu İstanbul’da geçiren yolcularıyla birlikte 22 Kasım saat 21:00 civarında yine Kapıkule üzerinden Kuzey Makedonya’ya dönüş yolculuğuna başladığı belirlendi. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya gece yarısından sonra 01:20 sularında ulaşan otobüs, şehir çıkışındaki benzin istasyonunda mola verdikten sonra güneyde Kuzey Makedonya istikametinde yola devam etti.

BARİYERLERE ÇARPTI

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Saatler 02:45’i gösterdiği sırada “Bosnek” köyü yakınlarına ulaşan araç, burada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve 50 metre sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle bir anda alev alan otobüsten 6 kişi sağ çıkabildi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Kuzey Makedonya hükümeti 3 günlük, Bulgaristan 1 günlük yas ilan etti. Dün sabah olay yerine gelen Bulgaristan Başbakanı Stefan Yanev, “İnsanın dayanamayacağı bir görüntü var. Kimlik belirleme DNA testi ile yapılabilecek” diye konuştu.

KAÇAK YAKIT DEPOSU YÜZÜNDEN Mİ

YEREL yetkililer kaza sırasında sürüş koşullarının kötü olduğunu belirtse de kaza nedeninin belirlenmesine dair inceleme sürüyor. Bir kazazede hastanede ilk ifadesinde yangın öncesinde patlama sesi duyduğunu anlattı. Kuzey Makedonya-Türkiye hattında yapılan otobüs seferlerini bilen kişilere göre, yakıttaki fiyat farkından ötürü araçlara yedek yakıt deposu yerleştiriliyor. Kuzey Makedonya’da mazotun litresi yaklaşık 16 TL, Türkiye’de ise 8.5 TL. Yanan otobüste böyle bir ek deponun olup olmadığı bilinmiyor. Ancak kaynaklar, bu tür depoların facianın boyutunu büyütebileceğini belirtiyor.

İstanbul otobüsünde facia: 46 can kaybı

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İKİZ KARDEŞLER DE KAZA KURBANI

Otobüsün ‘Besa Trans’ adlı Kuzey Makedonya firması adına kayıtlı olduğu belirlendi. Bulgaristan güvenlik güçlerine göre İstanbul gezisine aynı şirkete ait 4 araç katıldı.

Pazartesi sabah Esenler’de bir otelden ayrılan yolcuların otobüse binmesi ve aracın hareket etmesi, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Hayatını kaybedenlerin konakladığı otelin müdürü Ali Baş, “Bu hafta Besa Transfer’in otobüsleri vardı. Cuma girişli cumartesi çıkışlı olanlar da var, pazartesi çıkışlı olanlar da var. 15 günde bir hafta sonları geliyorlar” dedi.

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İstanbul otobüsünde facia: 46 can kaybı

Firmanın sosyal medya hesabında turistlerin İstanbul gezisine ilişkin görüntülerin yer aldığı ortaya çıktı. Görüntülerde, kiralanan tekne ile pazar günü Boğaz turuna çıkan gruptakilerin, müzik eşliğinde eğlendikleri görülüyor.

Korkunç kazada ölenler arasında 4 yaşındaki Luan ve Alban Ameti isimli ikizler ile anne ve babalarının isimleri de yer aldı. (Alper KORKMAZ- Yalın ONAT-İbrahim YILDIZ/DHA)

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#Bulgaristan#Otobüs#İstanbul

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