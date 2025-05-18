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İstanbul masasından iki taraf da memnun

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#Ukrayna#Rusya#ABD
İstanbul masasından iki taraf da memnun
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 07:00

İstanbul’da yapılan Dolmabahçe görüşmelerinde Rusya ve Ukrayna karşılıklı biner savaş esirini takas etme sözü verirken ateşkes müzakerelerinin sürmesinde uzlaştı. İki taraf da kendince masadan memnun ayrılmışa benziyor.

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Ukrayna savaşında Moskova ile Kiev yönetimlerinin uzun aradan sonra Türkiye ev sahipliğinde İstanbul’da aynı masaya oturması umutla beklenen savaşta kalıcı ateşkes ve somut barış adımları atılmasını sağlamasa da taraflar arasında görüşme kapısını aralamış oldu.

ANKARA TARAFSIZ HAKEM

İkili görüşme Ankara’nın tarafsız hakem rolünü pekiştirirken, ABD Başkanı Donald Trump’a yeniden sahneye baş aktör olarak çıkmasını da sağladı. Trump, önümüzdeki günlerde Rusya lideri Putin’i ikili zirveye davet ederek, İstanbul müzakerelerinde Rusya’nın atmadığı adımlarını atmasını talep edecek. Dolmabahçe’de 1 saat 45 dakika devam eden Rusya-Ukrayna arası görüşme sonuçları taraflarca da değerlendirilmeye başlandı.

RUS TARAFININ GÖRÜŞÜ

Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinski, “Genel olarak ilk görüşmeden memnunuz. Rusya, Ukrayna tarafıyla konu başlıkları açıldıkça müzakereleri sürdürmekten yanadır” açıklamasını yaptı. İstanbul’daki görüşme sonrasında ortaya atılan bir dizi yoruma Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov cevap vererek, “Biz müzakere içeriği hakkında açıklama yapmayacağız. Görüşme süreci sonuna kadar gizli işleyecek. Ateşkes konusunda tarafların hazırlayacağı yol haritası şekillendikten sonra tekrar buluşmaları söz konusu olabilecek” dedi.

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UKRAYNA’NIN GÖRÜŞÜ

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsa, İstanbu’da Ukrayna açısından kısmi başarı elde edildiğini vurgulayarak, “Bizim açımızdan görüşmenin ilk olumlu sonucu bin vatandaşımızın Rus esaretinden kurtarılacak olması. Bin aile yakınlarına kavuşacak” dedi. Ukrayna’nın Rusya’nın önerdiği ve Trump’ın desteklediği gibi İstanbul’da müzakere masasına oturduğuna işaret eden Kislitsa, “Şimdi Trump şahsen sonuçları ölçüp biçme imkânı elde etmiş oldu” diye konuştu.

SÜREÇ NASIL İŞLEMİŞTİ

Avrupa’dan dört lider ABD Başkanı Trump’ın da onayıyla 10 Mayıs’ta Kiev’den Rusya’ya 30 günlük şartsız ateşkes çağrısında bulunmuştu. Putin ise İstanbul müzakere sürecine geri dönülmesini önermişti. Putin ve Trump’ın olası bir anlaşma için İstanbul’a gelip gelmeyeceği merak konusu olurken perşembe günü 3 yıl sonra Ukrayna ve Rusya’dan yetkililer Dolmabahçe’de yüz yüze görüşme fırsatı bulmuştu.

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SİVİL MİNİBÜSE SALDIRI

İstanbul görüşmeleri sonrasında Rusya, Ukrayna’da saldırıları sürdürdü. Sumi’de bir minibüse düzenlenen dron saldırısında 9 sivil hayatını kaybetti.

İstanbul masasından iki taraf da memnun

 

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#Ukrayna#Rusya#ABD

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