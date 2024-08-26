İstanbul Havalimanı transfer uçuşları için dünyanın en iyi havalimanı oldu

Haberin Devamı

2020 yılında patlak veren Kovid-19 salgını uzun bir süre uçuşların iptal edilmesine neden olmuş, havacılık sektörü pandemiden oldukça kötü etkilenmişti. 2024 yılı ise sektörün tamamen toparlandığı bir yıl oluyor. Zira rakamlara göre yıl sonunda yolcu sayılarının pandemi öncesi dönemi geçmesi bekleniyor. Bu yüzden dünya üzerindeki havalimanlarının yolcu sayısı artmakta. Tabi artan talebin yanında yolcunun konforunu düşünen havalimanları da ön plana çıkıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYANIN EN İYİSİ

ABD'li medya devi CNN de yaptığı haberde aktarma uçuşları için dünyanın en iyi havalimanlarına yer verdi. CNN'e göre İstanbul Havalimanı (IGA), transfer uçuşları için dünyanın en iyi havalimanı oldu. Havacılık şirketi Cirium'un verilerini derleyen CNN, Ekim 2018'de kapılarını açan İstanbul Havalimanı'nın 6 yılda oldukça geliştiğini kaydetti. Habere göre 309 bağlantı noktası ile İstanbul Havalimanı, doğu ve batı arasındaki köprü haline geldi. Dünyanın en yoğun havalimanında 2023 senesinde 76 milyondan fazla yolcu uçtu. Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi olan havalimanı, dünyanın doğusu ve batısı arasındaki merkezi konumu ile de göze çarpıyor. Ayrıca yolcuların konforu için sunulan sayısız hizmet de İstanbul Havalimanı'nı aktarmalı olarak uçan yolcuların birinci tercihi yapılıyor.

Haberin Devamı

UÇUŞLARIN ÇOĞU THY İLE

Tabi bu uçuşların çoğu dünyanın en çok noktasına uçan şirketi olan Türk Hava Yolları ile yapılıyor. THY'nin sunduğu hizmet kalitesi de yolcuların İstanbul Havalimanı üzerinden rahat bir yolculuk yapmasını sağlıyor. Havalimanının her tipte ve her gövdeye sahip uçakların inip kalkmasını sağlayan 5 pist de havalimanının önemli avantajlarından.

EN DAYANIKLI HAVALİMANI

Havaalanının CEO'su Selahattin Bilgen, CNN'e yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Asya'nın kesiştiği noktadaki stratejik konumumuz, uluslararası seyahatler için hayati bir merkez olarak hizmet vermemizi sağlıyor. Ayrıca, Covid-19 salgınından sonra şimdiye kadarki en hızlı toparlanmayı gerçekleştirerek ve dünyadaki diğer tüm havalimanlarından önce salgın öncesi yolcu sayılarımıza ulaşarak en dayanıklı havalimanı olduğumuzu kanıtladık." açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

LİSTEDEKİ DİĞER HAVALİMANLARI

Listenin ikinci sırasında Avrupa'dan üç havalimanı yer alıyor. Frankfurt 2., Paris Charles de Gaulle 3. ve Amsterdam Schiphol 4. sırada. Frankfurt, Avrupa'nın en büyük havayollarından biri olan Alman Lufthansa'nın merkezi konumunda. Charles de Gaulle ve Schiphol havalimanları ise Avrupa'nın merkezinde iyi bir konumda ve Air France ile KLM'ye ev sahipliği yapıyorlar.

270 direkt uçuş noktasıyla Schiphol ile birlikte 4. sırı paylaşan Chicago O'Hare, Kuzey Amerika'nın en iyi bağlantılı havalimanı konumunda. Dubai Uluslararası Havalimanı 269 direkt varış noktasına hizmet vererek 6. sırada yer alıyor. Airports Council International'ın verilerine göre Dubai, 2023'te yaklaşık 87 milyon yolcuya hizmet verdi.

Haberin Devamı

7 numarada Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı, 8. sırada ise Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı bulunuyor. Yolcu hacmine göre dünyanın en yoğun havalimanı olan Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı, 237 direkt uçuş noktasıyla 9. sırada yer alıyor. İlk 10'un son sırasında ise 234 direkt uçuş noktasıyla Roma Leonardo da Vinci Fiumicino Havalimanı yer alıyor.