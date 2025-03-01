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İstanbul görüşmesinden büyükelçi çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Abd Başkonsolosluğu#RUSYA#ABD
İstanbul görüşmesinden büyükelçi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 07:00

Önceki gün İstanbul’daki ABD Başkonsolosluğu rezidansında yapılan ABD-Rusya heyetler arası teknik görüşmesinden olumlu sonuçlar çıktı.

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Basına kapalı gerçekleştirilen gizli görüşme sonrası taraflardan yapılan açıklamalarda yapıcı diyalog yürütüldüğü ve görüşmelerin sürdürülmesinde mutabık kalındığı belirtildi. Ayrıca Rus heyetine de başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Bölümü Direktörü Büyükelçi Aleksandr Darçiyev’in Rusya’nın ABD Büyükelçisi olarak atanmasında mutabık kalındığı bildirildi.

DİREKT UÇUŞ İHTİMALİ

Görüşmede Rus heyetine Darçiyev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık etti. İki ülkenin Moskova ve Washington’daki diplomatik temsilciliklerinin daha iyi işlemesi amacıyla uygun koşulların sağlanması konusunda anlaşma sağlandığı kaydedildi. Rus tarafı görüşmelerde ayrıca ABD-Rusya arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılması ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.

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#Abd Başkonsolosluğu#RUSYA#ABD

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