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Issız adada 5 gün mahsur kaldı... Hayatta kalabilmek için kömür yedi!

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#Brezilya#Issız Ada#Dünya
Issız adada 5 gün mahsur kaldı... Hayatta kalabilmek için kömür yedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 10:30

Brezilya'da Robinson Crusoe'yu akıllara getiren bir olay yaşandı. Talihsiz bir kaza sonrası denize düşen Nelson Nedy akıntı ile Rio de Janeiro'daki Palmas Adası'na sürüklendi. Burada 5 gün tek başına kalan adam filmleri aratmayan hikayesini ilk defa anlattı.

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Dünya Brezilya'dan gelen haberi konuşuyor... 51 yaşındaki Nelson Nedy'nin başına gelenler filmlere taş çıkartacak cinsten

Geçtiğimiz Pazartesi günü Grumari sahilinde tırmanırken büyük bir dalga talihsiz adamı suya düşürdü.

GÖZÜNÜ PALMAS ADASINDA AÇTI

Güçlü bir akıntıya yakalanan Nedy yaklaşık 3.2 kilometre öteye sürükledi ve kendini Palmas Adası’nda buldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Brezilyalı adam burada 5 gün tek başına hayatta kalmayı başardı.

Issız adada 5 gün mahsur kaldı... Hayatta kalabilmek için kömür yedi

GECEYİ MAĞARADA GEÇİRDİ

İlk olarak barınacak bir yer aradığını belirten Nedy geceyi bir mağarada geçirdikten sonra adayı keşfe çıktığını açıkladı.

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Bu keşif sonrasında yerel balıkçı tarafından kurulan derme çatma bir çadır bulan adam burada 2 limon ve 2 su şişesi buldu.

Hayatta kalabilmek için bir süre sonra şişeye deniz suyu dolduran adam 'kömür bile yedim' dedi.

Issız adada 5 gün mahsur kaldı... Hayatta kalabilmek için kömür yedi

Adadan kurtulmak için yüzmeye karar veren adam her fırsatta akıntının kendisini kumsala geri çektiğini fark edince bu çabasına son verdi. 

Aradan geçen 5 günün ardından plaja yakın bir noktada jet ski kullanan birkaç kişiyi gören Nedy tişörtünü sallayarak onların dikkatini çekmeye çalıştı.

Sosyal medya kullanıcılarının 'modern Robinson Crusoe' lakabını taktığı adam Rio de Janeiro'daki Palmas Adası'nda beş gün mahsur kaldıktan sonra Cumartesi günü kurtarıldı.

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#Brezilya#Issız Ada#Dünya

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