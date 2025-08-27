İsrailliler yol kesti ‘Savaşı hemen bitirin’

×
#İsrail#Gazze#Rehine
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 07:00

GAZZE’de İsrailli rehinelerin salıverilmesi ve savaşın sona ermesi için anlaşma yapılmasını isteyen rehine aileleri ile eylemciler, kabine toplantısı öncesinde dün başkent Tel Aviv ve birçok yerde protesto düzenledi.

Eylemciler, son 10 gün içinde ikinci kez ülke çapında ‘mücadele günü’ ilan ederek sabah saatlerinde Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği önünde protestolarına başladı. Ana yollar eylemciler tarafından kapatılırken; polis, yakılmak üzere saklanan çok sayıda lastiğe el koydu. Göstericiler, ‘Rehineleri kurtarın, savaşı bitirin’ ve ‘Rehinelerimiz öldürülüyor’ yazılı pankartlar açtı. Rehine aileleri, Netanyahu hükümetini ‘kendilerini oyalamakla’ suçluyor. Aileler ortak olarak, “İsrail’in Gazze’deki savaşı genişletme planlarına karşıyız. Müzakere imzalanarak yaşanan bu acı olaylar hemen sonlandırılabilir” diyor.

Bu arada İsrail güvenlik kabinesinin dün Gazze Şehri’ni işgal planını görüşmek üzere toplandığı ancak toplantıda planın ele alınmadığı açıklandı.

TRUMP ÇELİŞKİLİ KONUŞTU

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Gazze’deki savaşın birkaç hafta içinde sona ereceği açıklamasının aksine dün de Gazze’de yakın zamanda “kesin bir sonuç” beklemediğini söyledi.

İsrail’de bazı göstericiler yollarda lastik yakıp trafiği durdurdu.

 

