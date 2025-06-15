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İsrailliler yıkıma şaşırdı... Daha önce böyle bir şey yaşamadık

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#İran#İsrail#Tel Aviv
İsrailliler yıkıma şaşırdı... Daha önce böyle bir şey yaşamadık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 07:00

İran, İsrail’in ‘Yükselen Aslan’ isimli hava ve dron saldırısına önceki akşam 100 balistik füzeyle misillemede bulunurken hava savunma sistemini geçen bazı füzeler İsrail’in başkenti Tel Aviv, Ramat Gan ve Rişon Lezion yerleşimlerinde büyük hasara yol açtı.

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 Ağır patlayıcı taşıyan balistik füze Rişon Lezion’da çok sayıda evi yerle bir etti, mahallede iki kişi de hayatını kaybetti. Tel Aviv’de isabet alan yüksek katlı binada yaşayan Tali Horesh isimli kadın Ynet sitesine yaptığı açıklamada “Bilgisayardan haberleri izliyorduk, sonra büyük bir patlama sesi duyuldu, bütün bina sarsıldı” diyerek sonrasında ‘güvenli odaya’ geçtiklerini ve iki saat kurtarılmayı beklediklerini söyledi. Büyük hasar olduğunu söyleyen Tali Horesh, lobinin tamamen yıkıldığını anlattı.

İsrailliler yıkıma şaşırdı... Daha önce böyle bir şey yaşamadık

İsrail Ordusu’nun İç Cephe Tel Aviv komutanı Albay Michael David, bu gibi durumlar için eğitim ve destek aldıklarını belirterek “Bu, geçmişte görmediğimiz büyüklükte bir olay” yorumunda bulundu. İran İslam Devrimi’nin kurulduğu 1979’dan bu yana ilk kez İran füzeleri İsrailli sivilleri hedef almış oldu.

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İsrailliler yıkıma şaşırdı... Daha önce böyle bir şey yaşamadık

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#İran#İsrail#Tel Aviv

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