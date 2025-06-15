İsrailliler yıkıma şaşırdı... Daha önce böyle bir şey yaşamadık

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Ağır patlayıcı taşıyan balistik füze Rişon Lezion’da çok sayıda evi yerle bir etti, mahallede iki kişi de hayatını kaybetti. Tel Aviv’de isabet alan yüksek katlı binada yaşayan Tali Horesh isimli kadın Ynet sitesine yaptığı açıklamada “Bilgisayardan haberleri izliyorduk, sonra büyük bir patlama sesi duyuldu, bütün bina sarsıldı” diyerek sonrasında ‘güvenli odaya’ geçtiklerini ve iki saat kurtarılmayı beklediklerini söyledi. Büyük hasar olduğunu söyleyen Tali Horesh, lobinin tamamen yıkıldığını anlattı.

İsrail Ordusu’nun İç Cephe Tel Aviv komutanı Albay Michael David, bu gibi durumlar için eğitim ve destek aldıklarını belirterek “Bu, geçmişte görmediğimiz büyüklükte bir olay” yorumunda bulundu. İran İslam Devrimi’nin kurulduğu 1979’dan bu yana ilk kez İran füzeleri İsrailli sivilleri hedef almış oldu.

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