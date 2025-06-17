İsrailliler şaşkın

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İran’ın art arda gelen füze saldırıları, İsrail kamuoyunda paniğe ve güvensizliğe yol açıyor. İsrail, komuta kademesini vurduğu, askeri üslerini hedef aldığı İran’ın çökmesini beklerken; özellikle gecenin karanlığında İran’ın yolladığı ve füze kalkanlarının durduramadığı İran füzeleri sivillerde şaşkınlık yaratıyor. İran’ın İsrail’e yönelik düzenlediği son füze saldırıları ülke genelinde günlük yaşamı felç etti. Başkent Tel Aviv dahil birçok şehirde hedefine ulaşan saldırılar, sirenlerin çalmasına ve sivillerin geceyi sığınaklarda geçirmesine yol açtı.





SÜREKLİ SİREN SESLERİ

İsrail’de sirenlerin çalması artık alışılageldik bir durum gibi değerlendirilse de halk bu savaşın öncekilere kıyasla daha tehlikeli olduğuna inanıyor. İran gibi “gelişmiş bir düşmanla savaş” ihtimaline ise endişeyle ve umutsuzlukla bakılıyor. Bir İsrailli verdiği röportajda, yaşanan umutsuzluğu “Tam dibe vurduğunu düşündüğün anda daha da dibe batıyorsun” sözleriyle gözler önüne serdi.

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SİSTEM ÇÖKER SANDILAR

İsrail’in savunma yeteneklerinin sivil güvenliğini büyük ölçüde koruma altına alacağı inancı da İran’ın saldırılara rağmen çabuk toparlanması sebebiyle yerle bir oldu. CNN’e konuşan Quincy Enstitüsü Başkan Yardımcısı Trita Parsi, “İsrail, İran’ın lider kadrosunu vurunca sistem çöker sandı. Ancak Tahran kısa sürede toparlanarak güçlü bir misillemeyle cevap verdi” dedi. Parsi’ye göre, İran füzelerinin İsrail’in Demir Kubbe’sini aşması sürpriz etkisi yarattı. İran’ın misilleme saldırıları, İsrail’de istikrarın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.