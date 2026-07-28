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İsrailliler Mescid-i Aksa'yı hedef aldı: Peş peşe çirkin provokasyonlar! Batı Şeria'da işgalin ayak sesleri

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#Batı Şeria#Kudüs Radyosu#Kur'an-I Kerim
İsrailliler Mescid-i Aksayı hedef aldı: Peş peşe çirkin provokasyonlar Batı Şeriada işgalin ayak sesleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 13:34

Yaklaşık 200 İsrailli yerleşimci, İsrail askerlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yerleşimciler cami avlusunda dua ederek provokatif eylemler gerçekleştirdi. İsrail askerleri ise işgal altındaki Batı Şeria'da Kur'an yayını yapan "Hüda Kur'an-ı Kerim" radyosunun Kalkilya kentindeki ofisine baskın düzenledi. Ekipmanlarına el koyulan istasyon Kur'an dinletisi yayınladığı gerekçesiyle kapatıldı. İsrail güçleri ayrıca Şakba beldesine de baskın düzenleyerek bölgedeki 3 evi buldozerlerle yıktı. Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, saldırıları destekleyerek Batı Şeria'da işgal operasyonlarının devam etmesi çağrısı yaptı.

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İsrailli yerleşimciler, İsrail askerleriyle birlikte Mescid-i Aksa'ya girdi. Yerleşimciler cami avlusunda Yahudi ritüelleri sergileyerek Filistinlileri tahrik etmeye çalıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri de buldozerler eşliğinde Kalkilya kentine baskın düzenledi. Kentteki "Hüda Kur'an-ı Kerim" radyosunun ofisine baskın yapan İsrail askerleri, ofisteki ekipman ve malzemelere el koydu, radyo merkezini de kapattı.

Öte yandan, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'ya peş peşe düzenlenen saldırılara destek vererek, bölgenin İsrail'e ait olduğunu öne sürdü. Smotrich, son haftalarda yoğunlaşan Filistin yerleşimlerinin sistematik şekilde yok edilmesi operasyonlarına destek verdi.

İsrailliler Mescid-i Aksayı hedef aldı: Peş peşe çirkin provokasyonlar Batı Şeriada işgalin ayak sesleri

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İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERDEN EL-AKSA'YA BASKIN

Yaklaşık 200 İsrailli yerleşimci, İsrail askerlerinin sağladığı güvenlik önlemleri eşliğinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrailliler Mescid-i Aksayı hedef aldı: Peş peşe çirkin provokasyonlar Batı Şeriada işgalin ayak sesleri

Filistin resmi ajansı Wafa'nın aktardığı bilgilere göre, grup cami avlusunda ibadet etti ve kışkırtıcı nitelikteki dini ritüelleri yerine getirdi. 1967'den bu yana geçerli olan statüko anlaşması, üç semavi din için kutsal sayılan bu bölgede gayrimüslimlerin ibadet etmesine müsaade etmezken, Yahudilerin ziyaretine izin veriyor.

İsrailliler Mescid-i Aksayı hedef aldı: Peş peşe çirkin provokasyonlar Batı Şeriada işgalin ayak sesleri

KUR'AN-I KERİM DİNLETİSİ YAYINLAYAN RADYO YASA DIŞI İLAN EDİLDİ

İsrail ordusu tarafından Hüda Kur'an-ı Kerim" radyosu binasının girişine asılan yazıda, "Bu kuruluş, teröre karıştığı ve destek verdiği gerekçesiyle yasa dışı ilan edildi ve kapatıldı." iddiasına yer verildi.

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Radyonun yayınlarında teröre destek verdiği öne sürüldü. Hüda, yalnızca dini içerikli yayınlar yapması ve programlarının büyük bölümünde Kur'an*ı Kerim dinletilerine yer vermesiyle biliniyordu. 

İsrailliler Mescid-i Aksayı hedef aldı: Peş peşe çirkin provokasyonlar Batı Şeriada işgalin ayak sesleri

ŞAKBA BELDESİNE BASKIN

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Ramallah'ın batısındaki Şakba beldesine de baskın düzenledi. Buldozerler eşliğinde beldeye giren İsrail ordusu, Mahmud Bilal Hassan isimli Filistinlinin evini yıktı.

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İsrail ordusu ayrıca El Halil'in güneyindeki Dura beldesine bağlı Deyr Razih köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 2 evi daha yerle bir etti.

İsrailliler Mescid-i Aksayı hedef aldı: Peş peşe çirkin provokasyonlar Batı Şeriada işgalin ayak sesleri

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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, İsrail, 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

İsrailliler Mescid-i Aksayı hedef aldı: Peş peşe çirkin provokasyonlar Batı Şeriada işgalin ayak sesleri

FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARI GASBEDİLİYOR

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi. Filistinli yetkililer, İsrail'in "ruhsatsız yapı" gerekçesini işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını artırmak için kullandığını belirtiyor. Yetkililer, bu bölgede Filistinlilerin inşaat ve arazi ıslahı için gerekli izinleri almasının neredeyse imkansız olduğunu ifade ediyor.

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Batı Şeria, 1995 tarihli Oslo 2 Anlaşması uyarınca "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılıyor. "A" bölgesi Filistin yönetiminin tam kontrolünde bulunurken, "B" bölgesinde sivil yönetim Filistin'e, güvenlik kontrolü ise İsrail'e ait. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C" bölgesi ise tamamen İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrailliler Mescid-i Aksayı hedef aldı: Peş peşe çirkin provokasyonlar Batı Şeriada işgalin ayak sesleri

SMOTRICH'TEN YIKIMA DESTEK

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, X hesabından, Filistinlileri işgal altındaki Batı Şeria’dan sürgün etmek ve bölgeyi "Yahudileştirmek" amacıyla yürüttükleri sistematik​​​​​​​ ev yıkımlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Smotrich, Batı Şeria'nın "İsrail'in ve onun güvenlik kuşağının ayrılmaz bir parçası olduğunu" öne sürdü.

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İsrailliler Mescid-i Aksayı hedef aldı: Peş peşe çirkin provokasyonlar Batı Şeriada işgalin ayak sesleri

İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

"Yıllarca bu bölgede istedikleri gibi davrandılar. Bu artık sona erdi." ifadeleriyle yürüttükleri yıkımdan övgüyle bahseden Smotrich, Filistinlilerin arazilerine ev inşa etmesini engellemeye devam edeceklerini belirtti.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, Batı Şeria'yı ilhak amacıyla Filistin toprakları üzerine yasa dışı yerleşimler kurulmasına verdiği destekle tanınıyor.

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#Batı Şeria#Kudüs Radyosu#Kur'an-I Kerim

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