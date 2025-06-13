'Yükselen Aslan' operasyonunun işareti Netanyahu'nun Ağlama Duvarı ziyaretinde gizli

Haberin Devamı

ABD merkezli medya kuruluşu CNN International, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde "İsrail'in İran'ı şaşırtmak için 'aldatma operasyonu' başlattığını" aktardı.

İsrail'in İran yönetimini ve İsrail halkını saldırı olmayacağına inandırmak amacıyla özel bir plan yürüttüğünü belirten yetkili, saldırılar öncesinde yapılan hamleleri "aldatma operasyonu" olarak adlandırdı.

Operasyonun bir ayağının da "analistleri kandırmak" olduğunu aktaran yetkili, "böylece İran'ı şaşırtmayı başardık" dedi.

Yetkili, planın sadece "birkaç gizli tarafı" olduğunu ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisi tarafından İran ve İsrail'deki söylemleri etkilemek amacıyla duyurular ve brifingler yayınlandığını söyledi.

Ne var ki ABD medyasında, birkaç gündür İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldıracağına ilişkin haberler yer alıyordu. Haberlerde ABD istihbaratının İsrail'in saldırısının yakın olduğu yönündeki uyarıları yer alıyordu. Dahası Trump yönetimi, Irak ve Orta Doğu'daki bazı diplomatlarını tahliye etme kararı almıştı.

AĞLAMA DUVARI'NA GİTTİ

Öte yandan ülke basınında yer alan haberlerde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, dün gerçekleştirdiği Ağlama Duvarı ziyaretinin de Yükselen Aslan Operasyonu bağlamındaki şaşırtma hamlelerinin bir parçası olduğu yorumları yapıldı.

Haberin Devamı

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Yükselen Aslan Operasyonu öncesi, Netanyahu'nun ofisi ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir dizi sahte sinyal gönderdi.

Bu sahte sinyaller arasında saldırının stratejisinin “sızdırılması”, Netanyahu'nun Celile'de ailesiyle tatil yapacağı ve oğlu Avner'in düğününe katılacağı haberlerinin yayılması, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Mossad Direktörü David Barnea'nın İran-ABD nükleer görüşmelerinin "altıncı turu" için ABD elçisi Steve Witkoff ile görüşeceklerinin iddia edilmesi yer aldı.

"YÜKSELEN ASLAN"IN İŞARETİNİ NETANYAHU DÜN VERMİŞ

Haberde Netanyahu'nun dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Ağlama Duvarı'nı ziyaret etmesinin de Tahran yönetimini şaşırtmak için atılmış bir adım olduğu belirtildi. Buna kanıt olarak Netanyahu'nun ziyaret sırasında duvara bıraktığı not gösterildi.

Haberin Devamı

Fotoğrafı İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından basınla paylaşılan notta, Netanyahu'nun Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'taki bir ayete atıfla "halk büyük bir aslan gibi ayağa kalkacak" diye yazdığı görülebiliyor.

Jerusalem Post, bu sabah başlayan operasyonun adının da bu ifadeye atıfla seçildiğini ve Netanyahu'nun nota yazdığı bu satırlarla operasyonun sinyalini verdiğini yazdı.