İsrailli yazar da ‘soykırım’ dedi

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“En az 549 kişi yardım sırası beklerken vurularak öldürüldü, binlercesi yaralı, yorgun, aç ve çaresiz durumda. Askerlere ‘öldür emri’ verildiği iddia ediliyor” diyen Levy, “İsrail’in Birleşmiş Milletler kurumlarını dışlayarak yerine kurduğu ABD-İsrail menşeli, Evanjelik bağlantılı özel yardım ağı büyük insani çöküşe yol açtı. Yardım dağıtımı günde sadece 1 saat” ifadelerini kullandı. Levy, yaşananların artık dünyada İsrail’i tanımladığını, İsrail toplumunun da bu utançla yüzleşmek zorunda kalacağını savundu. “Gazze paralel evren değil, İsrail’in yüzüdür” diyen Levy, bu politikalara derhal son verilmezse Başbakan, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı’nın doğrudan soykırımla suçlanabileceğini yazdı.

BELEDİYEDEN HAARETZ’E YASAK

İsrail’in güneyindeki Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan, Gazze Şeridi’nde İsrailli komutanların askerlere, insani yardım dağıtım noktalarına gelen Filistinlilere kasıtlı olarak ateş açma emri verdiğini ortaya çıkaran Haaretz gazetesinin satışını yasaklayacağını duyurdu. Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi’nden Maayan, 2024’ten bu yana belediye başkanlığı görevini yürütüyor.

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PLAJI VURDU: 24 ÖLÜ

İsrail Hava Kuvvetlerine ait uçakların dün Gazze sahilinde bulunan Al-Baqa plajına gerçekleştirdiği saldırıda 1’i gazeteci 24 Filistinli hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. İsrail’in dünkü saldırılarında en az 92 Filistinli yaşamını yitirdi.

YASADIŞI YERLEŞİMCİLER İSRAİL ORDUSUNA DA SALDIRDI

İŞGAL altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere saldırılarıyla gündeme gelen yasadışı Yahudi yerleşimciler, bu defa İsrail ordusuyla gerginlik yaşıyor. Geçen hafta Batı Şeria’daki Kfar Malik köyüne girerek Filistinlilerin evlerini ateşe veren yasadışı yerleşimcilerden beşinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlik, İsrail askerlerine ve tesislerine saldırılarla tırmandı. Yahudi yerleşimciler önceki gece İsrail ordusu tarafından Batı Şeria’nın Ramallah bölgesinde gözetleme için kullanılan bir güvenlik tesisini ateşe vererek imha etti. İsrailli yetkililer yerleşimcilerin Binyamin Bölge Tugayı askeri üssüne girmeye çalıştığını, askerlere taş ve biber gazı sıktığını ve ordu araçlarının lastiklerini kestiğini söyledi. İmha edilen ekipmanların yüz binlerce dolar değerinde olduğu belirtildi.