İsrailli vekilden skandal paylaşım

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Batı Şeria’daki Filistinlileri ‘Naziler’ olarak tanımlayan Atbaryan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birbirinizden nefret etmeyin. Canavarlar sizden yeterince nefret ediyor. Düşmandan nefret edin. Canavarlardan nefret edin. Gazzeli canavarlar ya güneydeki çitlere gidecek ve Mısır topraklarına girmeye çalışacak ya da ölecekler. Gazze yeryüzünden silinmeli.”

SICAK ÇATIŞMA BAŞLADI: 16 İSRAİLLİ ASKER ÖLDÜ

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği sınırlı kara harekatlarını sıklaştırmasının ardından sahada ilerlemesiyle meskun mahal çatışmaların başladığı belirtildi. Çatışmalarda 16 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı.