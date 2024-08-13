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İsrailli subaylardan genelkurmaya mektup: ‘Gazze’de zafer hâlâ uzakta’

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#İsrail#Gazze#Herzi Halevi
İsrailli subaylardan genelkurmaya mektup: ‘Gazze’de zafer hâlâ uzakta’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 07:00

Yaklaşık 100 İsrailli yedek subay, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye gönderdikleri mektupta İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 10 aydır süren savaşında “hâlâ zaferden uzak” olduğunu söyledi.

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Mektupta, “Geçtiğimiz birkaç gün içinde, üst düzey ordu yetkililerinden zaferin yakın olduğu ve nokta atışı baskınlar aşamasına geçilebileceği yönündeki tekrarlanan açıklamalarıyla şaşkına döndük. Sahadan gelen bizler, durumun zaferden çok uzak olduğunu çok iyi biliyoruz” denildi.

DİRENİŞ KIRILMADI

Subaylar, Filistin direniş gruplarının çeşitli mühimmatlarla “sınır ötesine saldırma yeteneklerine sahip olmaya devam ettiğini” belirterek “Durum zafere benzemiyor” ifadelerini kullandı. Şubat ayında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan ABC News’e verdiği röportajda “zaferin yakın olduğunu” söylemişti. İsrail medyasına göre, Gazze’de çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim’den bu yana en az 10 bin İsrail askeri öldü veya yaralandı.

 

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#İsrail#Gazze#Herzi Halevi

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