İsrailli siyasetçiye şok: Ülkeye girişi engellendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi milletvekili Simcha Rothman, Avustralya'da düzenlenen "dayanışma turu" kapsamındaki etkinliklere katılmayı planlıyordu.

Ancak işler Rothman’ın beklediği gibi gitmedi. Nefret söylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle ülkeye girişi yasaklandı.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, İsrailli siyasetçinin vize başvurusunun reddedildiğini doğruladı ve Rothman’ın üç yıl boyunca vize başvurusunda bulunmaktan men edildiğini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre Burke, “Hükümetimiz, nefret mesajları yaymaya çalışanlara karşı sert bir tutum sergiliyor” dedi. Ayrıca, “Avustralya’ya kin ve nefret mesajları yaymak için geliyorsanız, sizi burada istemiyoruz. Bizim yönetimimizde Avustralya, herkesin güvende olabileceği ve kendini güvende hissedebileceği bir ülke olacak” ifadelerini kullandı.

Sidney ve Melbourne'deki etkinliklere katılamayan Rothman, Mayıs ayında İngiltere'de yayın yapan haber kanalı Channel 4'e konuşmuştu. Rothman, “Onlar bizim düşmanımız. Savaş zamanında mültecilerle ilgili uluslararası anlaşmalara göre, ülkemizi mülteciler aracılığıyla ele geçirmelerine izin veremeyiz” demişti.