İsrailli rehinelerin akıbeti belirsiz

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Netanyahu yönetiminin Hamas ile rehineler konusunda bir pazarlık yürütüp yürütmeyeceği henüz belirsizken, İsrail ordusu kayıplarını arayan ailelerin fotoğraf ve DNA örnekleri için eşyalarını getirebilecekleri bir merkez açıldığını duyurdu.

HANİYE: PAZARLIK SONRA

Birleşmiş Milletler İsrail Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Gazze’de tutulan İsrailli rehinelerin sayısının “100 ile 150 arasında” olduğunu belirtti. İsrail Askeri Sözcüsü Daniel Hagari de 50 rehinenin bilgilerinin doğrulandığını ve ailelerine haber verildiğini söyledi. Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye de “Hamas, çatışmalar bitene kadar rehineler için pazarlık yapmayacaktır” dedi. Arabulucu ülkelerden Katar da bir esir takası için henüz erken olduğunu belirtti.

İKİ OĞLUYLA BİRLİKTE KAÇIRILDI

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Hamas’ın 7 Ekim’de rehin aldığı İsrailliler arasında bir anne ve iki küçük çocuğu da bulunuyor. Nir Oz bölgesinde çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bir videoda Hamas militanlarının, 30 yaşındaki Shiri Silberman Bibas ve iki oğlunu zorla araca bindirdiği anlar görülüyor. Bibas’ın ebeveynleri Yosi ve Margit Silberman’dan da haber alınamıyor.