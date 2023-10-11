×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

İsrailli rehinelerin akıbeti belirsiz

Güncelleme Tarihi:

#Netanyahu#Hamas#İsrail
İsrailli rehinelerin akıbeti belirsiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

İsrail ordusu Gazze’de Hamas’a karşı bir kara operasyonu hazırlığındayken, 7 Ekim’de başlayan saldırılarda Hamas’ın rehin aldığı İsraillilerin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Haberin Devamı

Netanyahu yönetiminin Hamas ile rehineler konusunda bir pazarlık yürütüp yürütmeyeceği henüz belirsizken, İsrail ordusu kayıplarını arayan ailelerin fotoğraf ve DNA örnekleri için eşyalarını getirebilecekleri bir merkez açıldığını duyurdu. 

HANİYE: PAZARLIK SONRA

Birleşmiş Milletler İsrail Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Gazze’de tutulan İsrailli rehinelerin sayısının “100 ile 150 arasında” olduğunu belirtti. İsrail Askeri Sözcüsü Daniel Hagari de 50 rehinenin bilgilerinin doğrulandığını ve ailelerine haber verildiğini söyledi. Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye de “Hamas, çatışmalar bitene kadar rehineler için pazarlık yapmayacaktır” dedi. Arabulucu ülkelerden Katar da bir esir takası için henüz erken olduğunu belirtti.

İKİ OĞLUYLA BİRLİKTE KAÇIRILDI

Haberin Devamı

Hamas’ın 7 Ekim’de rehin aldığı İsrailliler arasında bir anne ve iki küçük çocuğu da bulunuyor. Nir Oz bölgesinde çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bir videoda Hamas militanlarının, 30 yaşındaki Shiri Silberman Bibas ve iki oğlunu zorla araca bindirdiği anlar görülüyor. Bibas’ın ebeveynleri Yosi ve Margit Silberman’dan da haber alınamıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Netanyahu#Hamas#İsrail

BAKMADAN GEÇME!