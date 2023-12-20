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İsrailli rehine yakınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj: Bize yardım etsin

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#İsrail#GAZZE#HAMAS
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 09:46

İsrail ve Hamas arasında esir takasına dair yeni bir anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşmesinin beklenmediği öğrenilmişti. Yakınları kaçırılan esir ailelerinin ise bekleyişi sürüyor. 7 Ekim'de torunu kaçırılan Stella Sambrano, CNN TÜRK Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve Kameraman Halil Kahraman aracılığıyla Türkiye'den yardım istedi.

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İsrailli rehine yakını Stella Sambrano şu şekilde konuştu:

Benim ismim Stella Sambrano. Benim torunum o gün dans edilen yerdeydi. Bombalardan korkarak 3 arkadaş arabaya bindiler. Kapıda Hamas vardı, benim torunumu aldılar.

Çok üzgünüz, ben İstanbul’da doğdum. Orta okulu bitirdim, bütün ailem ordaydı. 7-8 kez İstanbul’a geliriz yılda. Biz İstanbul’u, Erdoğan’ı çok severiz. Ondan ricam, bir babaanne için çocukları geri getirsinler. Ondan çok çok rica ediyoruz bize yardım etsin.

'BENİM İSTEDİĞİM TORUNUMU GERİ GETİRSİNLER'

Benim 4 tane çocuğum, 9 tane torunum var. Şimdi 8 tane oldu. Benim istediğim yalnız torunumu geri getirsinler. Çok rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Onları bize geri gönderin. Benim büyük torunum.
Hamas bir şey istiyor, onlar bir şey istiyor biz ortada kalıyoruz. Bizim istediğimiz çocuklarımızı geri getirsinler.

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#İsrail#GAZZE#HAMAS

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