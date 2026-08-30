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İsrailli provokatör Bakan Ben-Gvir'den skandal itiraf: 'Baş sorumlusu benim'

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#Ben-Gvir#İsrail Hapishaneleri#Filistinli Kadınlar
İsrailli provokatör Bakan Ben-Gvirden skandal itiraf: Baş sorumlusu benim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 12:00

Filistinli kadınların tutulduğu hücreye baskın düzenleyen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tutuklularla alay etti. Ben-Gvir, Filistinli kadınların İsrail hapishanesinde tutulmasının sorumluluğunu üstlenerek, "Bunların baş sorumlu benim ve bundan memnunum" ifadelerini kullandı. İsrailli Bakan, kadınları tehdit ederek, "İyi günleriniz bitti" dedi.

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Filistinli kadın tutukluların kaldığı hücreyi "teftiş ettiği" görüntüleri yayınladı. Kadınların içinde bulunduğu koşulların kötülüğüyle alay eden Ben-Gvir, insanlık dışı koşulların ve kadınların esir tutulmasının sorumluluğunu üstlendi.

Ben-Gvir, X hesabından İsrail hapishanesinde Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi bastığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

İsrailli provokatör Bakan Ben-Gvirden skandal itiraf: Baş sorumlusu benim

Görüntülerde Filistinli bir kadın tutuklunun, hapishanedeki koşulların son derece kötü olduğunu ve en temel kişisel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakıldıklarını belirterek, "Üç gün oldu banyo yapamadık. Kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü." dediği görüldü.

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İsrailli provokatör Bakan Ben-Gvirden skandal itiraf: Baş sorumlusu benim

'İYİ GÜNLERİNİZ BİTTİ'

Ben-Gvir, baskın sırasında tutukluların yanına giderek, "Hapishanedeki iyi günleriniz bitti. Artık durum bu. Bunların baş sorumlusu benim ve bundan memnunum." diye konuştu.

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Şartların iyileştirilmesini isteyen kadın tutukluya Ben-Gvir, "Size neden yardım edeyim ki?" diye yanıt verdi.

İsrailli provokatör Bakan Ben-Gvirden skandal itiraf: Baş sorumlusu benim

BEN-GVİR'İN HAPİSHANE BASKINLARI

Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine gelmesinden bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlalleri giderek sıklaştı.

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İsrailli Bakan, daha önce de birkaç kez Filistinli tutukluların bulunduğu İsrail hapishanelerini ziyaret ederek onlara hakaret etmiş, şartların iyileşmesini isteyen bir kadın tutukluya, "Burası otel değil." ifadesini kullanmıştı.

İsrailli provokatör Bakan Ben-Gvirden skandal itiraf: Baş sorumlusu benim

BİNLERCE FİLİSTİNLİ İSRAİL HAPİSHANELERİNDE ESİR

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Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 94'ü kadın olmak üzere 9 bin 500'den fazla Filistinli esir durumda bulunuyor.

Açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi ağır koşullara maruz bırakılan onlarca Filistinli, İsrail hapishanelerindeki kötü muamele nedeniyle yaşamını yitirdi.

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#Ben-Gvir#İsrail Hapishaneleri#Filistinli Kadınlar

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