İsrailli oyuncuya sosyal medyada tepki

Gadot, sosyal medya mesajında, “Kalbim kırık. Ülkem savaşta. Ailem, arkadaşlarım için endişeleniyorum. İsrail, özgür ve güvenli bir ulus olarak yaşamayı hak ediyor. Komşularımız da aynısını hak ediyor. Mağdurlar ve aileleri için dua ediyorum, bu düşmanlığın sona ermesi için dua ediyorum, liderlerimizin çözümü bulması için dua ediyorum ki, barış içinde yan yana yaşayabilelim” ifadelerini kullandı. Gadot’nun İsrail’in sivillere saldırılarını kınamaması büyük tepki topladı.

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