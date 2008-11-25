İsrailli neo Nazilere hapis

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Tel Aviv’de faaliyet gösteren neo Nazi bir çetenin üyesi 8 genç, 1 yıldan 7 yıla kadar değişen hapis cezalarına mahkum edildi. Dava sırasında yargıç, olayla ilgili soruşturma sırasında ortaya çıkarılan gerçeklerin çok ciddi, şoke edici ve aynı zamanda ürkütücü olduğunu belirtti.

İSRAİL’de geçen yıl ortaya çıkarılan neo Nazi bir çetenin üyesi 8 genç, 1 yıldan 7 yıla kadar değişen hapis cezalarına mahkum edildi.



Neo Nazi Yahudi çetenin varlığı, İsrail’de şaşkınlık ve öfkeyle karşılandı. Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde görülen dava sırasında yargıç, olayla ilgili soruşturma sırasında ortaya çıkarılan gerçeklerin çok ciddi, şoke edici ve aynı zamanda ürkütücü olduğunu belirtirken, yargılananların hepsinin de genç ve İsrail’e eski Sovyet cumhuriyetlerinden göçmen olarak gelenlerden oluştuğuna dikkat çekti.



Mahkumiyet kararları, daha önce savcılığın her sanıkla yaptığı itirafa karşı indirim öngören pazarlık çerçevesinde verildi.



Lider Rus göçmeni



Yargılananlar arasında en yüksek cezayı, çetenin lideri olarak bilinen ve çevresinde "Nazi Eli" adıyla tanınan 20 yaşındaki Arik Buanitov adlı Rus göçmeni aldı.



Polisin uzun takibinin ardından, geçen yıl sonuna doğru Tel Aviv’in uydu kenti Petah Tikva’da ortaya çıkardığı neo Nazi gençlerden oluşan çete üyeleri, sinagoglara zarar veriyor, gamalı haç çizip, Nazi sloganları ve simgeleri kullanıyordu.



Yaşları 16 ile 20 arasında değişen Çete üyeleri, yabancı işçilere, aşırı dinci Yahudilere, evsizlere ve uyuşturucu bağımlılarına yönelik saldırılara kadar birçok eylemin sorumlusu olarak yakalanmışlardı.



Suçlu bulunan gençlerden birinin, Alman toplama kampındaki soykırımdan kurtulan bir Yahudi’nin torunu olduğu ve Nazi diktatör Adolf Hitler’in doğum gününü kutlama hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda, Nazi üniformaları, Hitler’in fotoğrafları, bıçaklar, silahlar ve patlayıcılar ele geçirildi.