İsrailli muhalif vekil CNN Türk'e konuştu: Netanyahu sadece kendini düşünür

Haberin Devamı

İsrail Meclisi (Knesset) üyesi muhalif milletvekili Ofer Cassif, Netanyahu hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü açlık ve kıtlık politikasına sert tepki gösterdi.

İsrail Meclisi'nde Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de soykırım yaptığına dair açıklamaları nedeniyle görevinden iki kez uzaklaştırılan İsrailli vekil Cassif, CNN Türk'e konuştu.

Cassif, "Gazze'de açlık, tıpkı soykırım gibi sürüyor" dedi ve İsrailli yetkililerin yaşanan insani krizi reddettiğini belirtti.

"Gazze'de aylardır devam eden felaket konusunda uyarıyorum" ifadesini kullanan Cassif, şu açıklamalarda bulundu:

"Netanyahu'nun Gazze'de açlık olmadığı yönündeki beyanlarına ilişkin "Şaşırmadım. Gazze'de yiyecek bulamama sorunu aylardır devam ediyor. İsrailli yetkililer, bu durumu ya inkar ediyor ya da deyim yerindeyse planlanmış gibi davranıyor. Tüm suç ise Filistinlilere ya da Hamas'a atılıyor. Gazze şu an İsrail'in kontrolü altında. Gazze, fiilen İsrail güçleri tarafından işgal edildi. Tam da bu nedenle Gazze'deki sorumluluk İsrail'e ait. Gazze'de şu an sadece yetersiz beslenme değil açlık var. Açlık, Gazze'de yaşanan genel soykırım gibi. Olan biten her şeyin sorumlusu İsrail."

Haberin Devamı

"MACRON'UN KARARI ÇOK GEÇ"

Cassif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Filistin Devleti'ni tanıma kararını değerlendirdi.

Cassif, Macron'un açıklamasına İsrail tarafından gelen tepkilere ilişkin şunları söyledi:

"En öncelikli olmasa da esas sorun, İsrail hükümetinin ve muhalefetin birçok kesiminin asla sorumluluk almak istememesi. Olanlar her zaman başkasının suçu veya sorumluluğu olarak görülüyor. Biri çıkıp 'Filistin Devletini tanıyacağız' dediğinde, Sayın Macron'un da bunu gerçeğe dönüştürmesini diliyorum. Bildiğimiz gibi geçmişte de benzeri bir ifade kullandı. Ancak daha sonra geri adım attı. Umarım şimdi de geri adım atmaz. Benzeri söylemler ortaya atılınca Netanyahu ve bakanlar, şimdi sırası değil diyorlar. Bu bir hata diyorlar. Bu nedenle Macron'un açıklamasını yetersiz ve geç kalınmış olarak görüyorum."

"NETANYAHU SADECE KENDİNİ DÜŞÜNÜR"

Haberin Devamı

Cassif, Netanyahu'nun zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından kendisine yönelik soruşturmaların ertelenmesine ilişkin çarpıcı yorumlar yaptı.

Cassif, "7 Ekim'den yıllar önce de söylüyordum. Netanyahu'nun tek bir şey umrundadır ki o da kendi çıkarı. Başka kimsenin iyiliğini umursamaz. Elbette Filistinlileri umursamıyor. İsraillileri bile Netanyahu'nun ihmali, vazgeçmişliği ve hükümetindeki, koalisyonundaki haydutlarının bilerek yaptığı hatalar yüzünden kimseyi umursamıyor. Netanyahu sadece kendini düşünür" dedi.

"BATI ŞERİA'DA SOYKIRIM VAR"

İsrail meclisinde kabul edilen işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı kararına ilişkin Cassif, Batı Şeria'da etnik temizlik yapıldığını vurguladı.

Haberin Devamı

Cassif, Filistinlileri İsrailli yerleşimcilere karşı destek olmak için sık sık Batı Şeria'ya ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti ve "Batı Şeria'nın ilhakı kararı" hakkında şunları söyledi:

"İşgal altındaki Batı Şeria'yı, askeri işgal güçlerinin himayesinde Yahudi terörist yerleşimciler tarafından her gece korkunç katliamlara maruz kalan Filistinlilere destek olmak ve dayanışma göstermek için sık sık ziyaret ediyorum. Batı Şeria'da yaşananların açıkça bir etnik temizlik olduğunu söyleyebilirim. Bu şiddet yüzünden onlarca Filistin köyü ve topluğu yok oluyor. Korunmaları ve savunmaları olmadığı için kaçmak zorunda kaldılar. Kendilerini savunamıyorlar. Savunmaya çalışırlarsa öldürülüyorlar ya da tutuklanıyorlar. Batı Şeria'da soykırım var"