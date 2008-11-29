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İsrailli milletvekilinden şok öneri

İsrail parlamentosu (Knesset) milletvekillerinden, Likud üyesi Gilad Erdan, roket saldırılarına karşı, Gazze ile sınıra Filistinli tutukluların yerleştirilmesini önerdi.

İsrail radyosunun haberine göre, Erdan, dün akşam Filistinli militanların Gazze Şeridi'nden attıkları havan mermilerinin, Gazze yakınlarında bir askeri üsse isabet edip, 8 İsrailli askerin yaralanmasına neden olmasının ardından, İslami Cihad ve Hamas üyesi siyasi tutukluların, Gazze sınırında, roket saldırıların menzilinde, korumasız bir cezaevine nakledilmelerini istedi.

YARATICI ÇÖZÜMLER

Likudlu milletvekili, "böyle bir hareketin Filistinli teröristleri, İsrail'in güneyine roket saldırıları düzenlemekten caydıracağını" savundu. Erdan, İsrail için yeni "yaratıcı" çözümler üretmenin zamanın geldiğini, böylece Gazze'den yönelen terör ve roket saldırılarını önlemek için her şeyi yapma kararlığında olduğunun dünyaya gösterileceğini kaydetti.

Erdan, hükümetin İsrail'in güneyindeki vatandaşlarını korumakta yetersiz kalması durumunda, İsrail cezaevlerinde bulunan "teröristleri de korumanın nedeni olmayacağını" öne sürdü.

"GENİŞ ÇAPLI BİR OPERASYONA DOĞRU YAKLAŞIYORUZ"

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yardımcısı Matam Vilnai, İsrail'in Gazze Şeridi'ne geniş çaplı bir operasyona doğru gitmekte olduğunu söyledi.

Vilnai, 8 askerin yaralanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Hiç kuşku yok ki, Gazze'ye geniş çaplı bir operasyona doğru yaklaşıyoruz. Ancak bu, geçmiştekilerden farklı olacak" dedi.

İsrail'in Necef'teki en büyük kentlerinden Ber Şeva'da yaptığı konuşmada Savunma Bakanı Yardımcısı, "Ateşkes, hem bizim için hem onlar için önemli. Ama onların provokasyonları, bize çok fazla çözüm yolu bırakmıyor" görüşünü dile getirdi.

Filistinlilerle görüşmeler konusunda ise "Hamas, bizi tanımadığı sürece, bir diyaloğun tarafı olamaz. Şu anda tek muhatabımız Ebu Mazen (Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas), ama burada trajik olan, onun da gücünün giderek zayıflaması" diye konuşan Vilnai, "Filistinlilerle bir uzlaşmaya varmamızın tek çözüm olduğunu bilmemiz gerek. Sadece Yahudiler ve Filistinliler arasındaki uzlaşmazlıktan bahsetmiyoruz. Sorun tüm dünyayı hedef alan İslam terörü" iddiasında bulundu.

Vilnai, radikal dinci terörün, tüm bağımsız dünyayı endişelendirmesi gerektiğinin de altını çizdi.
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