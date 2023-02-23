İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası! Herkesi duygulandıran konuşma...

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelen yabancı arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamladıktan sonra ülkelerine döndü.

İSRAİL'DE TÖRENLE KARŞILANDILAR

Kahramanmaraş'taki çalışmalara katılan İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) bağlı arama kurtarma ekibi Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın da katıldığı bir törenle karşılandı.



Fotoğraf: İsrail Savunma Kuvvetleri

Büyükelçi Torunlar İsrail ekibine Türkiye'deki çalışmaları için teşekkür ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu, "İsrail halkı sizinle gurur duyuyor. Çalışmalarınızı takip ettik, sizler İsrail Devleti'nin gerçek ve güzel yüzünü tüm dünyaya gösterdiniz." ifadelerini kullandı.

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İSRAİLLİ KOMUTAN CEBİNDEKİ TÜRK LİRASINI GÖSTERDİ

Türkiye'deki çalışmalara liderlik eden Komutan Golan Vach'ın karşılama töreninde anlattıkları ise duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Cebinden çıkardığı Türk lirasını gösteren komutan madeni paranın arkasındaki hikayeyi şöyle anlattı;

"Türkiye'deki son akşamımızda 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu kurtarmak için çalışıyorduk. 30 saatlik zorlu bir çalışmanın sonunda dar tünelin ucunda çocuğu görebildik.



arama kurtarma ekibinden arkadaşlar çocuğun üzerini kaplayan beton blokları temizledi. Sağlık ekibinden biri ilk müdahaleyi yapmak için yanına gitti.

Bu sağlık görevlisini daha önceden tanıyordum, iki yıl önce kızını bir kazada kaybetmişti. Enkaz altına sıkışmış çocuğun nazikçe başını okşadı, damar yolu açarken dünyadaki tüm çocukların anlayacağı bir dilde ona mırıldanarak çocuğu sakinleştirdi."



Fotoğraf: İsrail Savunma Kuvvetleri

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KURTARDIĞIMIZ ÇOCUĞUN AMCASI YANIMIZA GELDİ VE BİZE BOZUK PARA VERDİ

Yapılan ilk müdahale sonrası çocuğun enkaz altından çıkarılmasını bir bebeğin doğumuna benzeten komutan Vach, "Zorlu bir fiziksel çalışmaydı. Çocuk tezahüratlar eşliğinde beton kafesten kurtarıldığından herkesin gözleri doldu" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Tünelden çıktığımızda çocuğun amcası yanımıza geldi ve onu kurtaran sağlık görevlisine bozuk para verdi. Fazla bir maddi değeri yok ama bozuk paranın anlamını şöyle açıkladı: Yerel adetlere göre bu para aslında doğum yapan kadına veriliyor. Ancak doğum zorlu ve karmaşık ise para doğum yapan kadın yerine ebeye veriliyor."



Türkiye 'nin İSRAİL Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar ve Komutan Golan Vach

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"İŞTE HAYAT KURTARMANIN DİLİ, İSTE SEVGİNİN DİLİ

Görevde oldukları süre boyunca Türk halkının kendilerine sevgi dolu yaklaştığını anlatan Vach,"Yerel halk bize inandıklarını ve güvendiklerini söyleyerek onlara yardım etmemizi istediler. Dilimizi herkes anladı, işte hayat kurtarmanın dili budur, sevginin dili budur" ifadelerini kullandı.