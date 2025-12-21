×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrailli işgalcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın: Hanuka'yı bahane ettiler

Güncelleme Tarihi:

#Mescid-İ Aksa#İsrail#Hanuka
İsrailli işgalcilerden Mescid-i Aksaya baskın: Hanukayı bahane ettiler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 17:26

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya "Hanuka Bayramı" bahanesiyle baskın düzenledi.

Haberin Devamı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, onlarca fanatik Yahudi, "Hanuka Bayramı'nı" kutlamak bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek Talmudik ritueller gerçekleştirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis koruması eşliğinde Aksa’nın avlusuna giren Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir arada dans ettiği görüldü.

Yahudi takvimine göre 14 Aralık pazar başlayan ve bir hafta süren Hanuka (Işık) Bayramı'nda, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınlarında artış yaşanıyor.

İsrailli işgalcilerden Mescid-i Aksaya baskın: Hanukayı bahane ettiler

MESCİD-İ AKSA'YA DÜZENLENEN BASKINLAR

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

İsrailliler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Gözden Kaçmasınİsrailli bakandan Filistinli esirler için skandal timsahlı tesis önerisiİsrailli bakandan Filistinli esirler için skandal 'timsahlı tesis' önerisiHaberi görüntüle

İçinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapılıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Gözden Kaçmasınİsrailden Lübnanın güneyine hava saldırısıİsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mescid-İ Aksa#İsrail#Hanuka

BAKMADAN GEÇME!