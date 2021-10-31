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İsrailli General Kalman'dan İran'a gözdağı

#İsrail#Dünya#İran
İsrailli General Kalmandan İrana gözdağı

İsrail ordusunun İran'a karşı mücadele için oluşturduğu Strateji ve Üçüncü Daire Müdürlüğünün başında bulunan General Tal Kalman, Tahran yönetiminin nükleer faaliyetlerine ilişkin diplomatik çözümden yana olduklarını, ancak müzakerelerin başarısızlığa uğraması ihtimaline karşı diğer seçeneklere de hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

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General Kalman, Bahreyn gazetesi El-Ayam'a verdiği demeçte İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin İsrail'in yanı sıra tüm dünya için bir tehdit olduğunu savunan Kalman, "Diğer ülkeler de nükleer silaha sahip olmak isteyecektir bu nedenle Orta Doğu'da nükleer silahlanma yarışı başlayabilir." ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin diplomatik çözümden yana olduklarını dile getiren Kalman, "İşimin bir kısmı, İran'la bir çatışma için İsrail'in planlarını ve yeteneklerini inşa etmek. Çatışma istemiyoruz, savaş istemiyoruz. Bu sorunu diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Ancak önünüzde agresif, askeri yetenekler inşa eden bir taraf varsa başka senaryolara da hazırlanmalıyız.” değerlenmesinde bulundu.

Kalman, İran'a karşı koymak için Bahreynli mevkidaşları ve Körfez'deki diğerleriyle daha yakın çalışmayı umduğunu sözlerine ekledi.

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