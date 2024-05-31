İsrailli gençler asker olmak istemiyor... Sofia’nın manifestosu

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İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların, on binlerce Filistinli sivilin dünyanın gözleri önünde öldürülmesine sebep olmasına artık İsrailli gençler de itiraz ediyor. İsrailli sivil toplum kuruluşu Yesh Gvul, İsrail ordusunda hizmet etmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış olduğunu açıkladı. O gençlerden biri de şubattan bu yana cezaevinde tutulan 20 yaşındaki Sofia Orr.

‘BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIRIM’

Sofia’nın cezaevinde kaleme aldığı ve arkadaşı Ella Kidar aracılığıyla Kudüs’te bir gösteride seslendirilen mektup, İsrailli gençlerin aylardır süren katliamlara karşı manifestosu olarak kabul edildi. Mektubunda “İnsanlıktan çıkmanın sessizlik içinde devam etmesini engelleyecekse, bedelini ödemeye ve hapishanede kalmaya devam etmeye hazırım” diyen İsrailli genç, “Hapishaneden bile olsa söylemeliyim, Filistinliler insandır” ifadesini kullandı.

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“Ürdün ile deniz arasında yaşayan insanların çoğunluğu, sessiz ve güvenli bir yaşam istiyor” diyen Sofia, savaşın ve insanlıktan çıkarma politikalarının, her iki tarafta da büyük çoğunluğun çıkarına aykırı olduğunu hatırlattı. Sofia mektubunda İsrailliler ile Filistinlilerin geleceklerinin ayrılamayacağını vurgularken şiddet üreten ve içeren zihniyetin kendini güçlendirdiğini ve maalesef giderek daha fazla insanı kendi tarafına çektiğini de ifade etti.

EKİMDEN ÖNCE KARAR VERDİ

Sofia, cezaevine girmeden önce İsrailli bağımsız basın kuruluşları +972 ve Local Call’a verdiği bir röportajda mevcut atmosferin inançlarına ters olduğunu, böyle zamanlarda en önemli şeyin direnişin sesini ifade etmek olduğunu düşündüğünü dile getirmişti. Gerçek güvenliğe ancak barış ve siyasi çözümle ulaşılacağını söyleyen Sofia, İsrail ordusunun Batı Şeria’daki Filistinlilere karşı uyguladığı işgal ve baskı nedeniyle, savaş başlamadan çok önce zorunlu askerliği reddetmeye karar verdiğini açıklamıştı.

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ÇEVRESİ DIŞLADI

Bazı insanların kendisinin “saf, hain ve hatta antisemit olduğunu” düşündüğünü kaydeden Sofia, gerek arkadaşlarından gerekse akrabalarından birçok olumsuz tavırla karşılaştığını da söyledi. 1982’de kurulan İsrailli sivil toplum kuruluşu Yesh Gvul, askeri hizmeti reddedenleri desteklemeyi ve Filistin topraklarının işgali ve tercihli savaşlara karşı kamuoyunu etkilemeyi amaçlıyor. İsrail ordusunun açıkladığı resmi rakamlara göre ülkedeki erkeklerin yüzde 69’u, kadınların ise yüzde 56’sı 18 yaşında askerlik hizmeti için göreve çağrılıyor.