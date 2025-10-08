×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrailli fanatiklerden Mecid-i Aksa'ya baskın

Güncelleme Tarihi:

#İsrailli Fanatikler#Mecid-İ Aksa#Baskın
İsrailli fanatiklerden Mecid-i Aksaya baskın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 10:26

İsrailli fanatik Yahudiler, "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı) kutlamaları çerçevesinde işgal altındaki doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Haberin Devamı

Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli bir grup Mağaribe Kapısı'ndan Aksa'ya giriş yaptı.

İsrail polisinin himayesinde giriş yapan İsrailliler, Aksa'nın avlusunda kışkırtıcı tur attı.

Dini "Sukot Bayramı"nın ikinci gününe denk gelen baskında fanatik Yahudiler Aksa'nın avlusunda Talmudik çeşitli dini ritüeller gerçekleştirdi.

Öte yandan Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fanatik Yahudiler tarafından geçen ay Mescid-i Aksa'ya 26 kez baskın düzenlendiği belirtildi.

Gözden KaçmasınHamas, barış anlaşması şartını açıkladıHamas, barış anlaşması şartını açıkladıHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİsrail Özgürlük Filosundaki aktivistleri alıkoyduİsrail Özgürlük Filosu'ndaki aktivistleri alıkoyduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrailli Fanatikler#Mecid-İ Aksa#Baskın

BAKMADAN GEÇME!