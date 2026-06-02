İsrailli eski istihbaratçı gizli planı ifşa etti: İran'a karşı PKK hamlesini Cumhurbaşkanı Erdoğan önledi

Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 12:06

Eski İsrail İstihbarat Dairesi Başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK'nın uzantısı olan grupları kullanarak İran'daki yönetimi devirmeyi hedeflediğini bildirdi. Hayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna etmesi sayesinde operasyonun rafa kaldırıldığını belirterek, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden başa getirilmesini öngören planın da doğru olduğunu belirtti.

İsrail ordusu eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK uzantılı oluşumun da aralarında olduğu bazı grupları İran'a saldırtma planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığını kaydetti.

Emekli Tümgeneral Hayman, ABD/İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattıkları ve geçici ateşkesle sonuçlanan saldırılar çerçevesinde Tahran yönetimini devirmek için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını ifade etti.

'AHMEDİNEJAD DA PLANIN PARÇASIYDI'

The New York Times gazetesinin 20 Mayıs'ta yayımladığı ABD ve İsrail'in İran'da mevcut yönetimi devirerek Ahmedinejad'ı başa geçirmeyi planladığı yönündeki haberin doğru olduğunu söyleyen Hayman, şunları dile getirdi:

"Ahmedinejad konusuna gelecek olursak, gerçekleştirilmesi planlanan çok ama çok benzersiz bir özel operasyonlar silsilesi vardı ve Ahmedinejad da bu silsilenin bir parçasıydı. Kürt harekatı hariç, operasyonların geri kalanı kamuoyuna tamamen açıklanmadı. Zira tüm bu operasyonlar zincirinin, Kürt harekatıyla başlatılması öngörülüyordu."

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRUMP'I İKNA ETTİ

ABD'de yayın yapan PBS kanalına röportaj veren Hayman, ABD ve İsrail'in etnik tabanlı bazı silahlı gruplar üzerinden İran'a karşı yürütmeye çalıştığı planın akamete uğramasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna ederek planın iptal edilmesine sebep olduğunu vurguladı.

Hayman, kamuoyundaki "İsrail'in Trump'ı İran'a saldırmaya ikna ettiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan ABD müdahalesine ilişkin yaşadığı başarı hissiyatı nedeniyle bu yönde bir adım attığını ileri süren Heyman, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'daki süreç, Trump'ın rejim karşıtı protestoculara hitaben 'yardım yolda' şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yapmasına yol açtı. Bu durum İsrailliler için büyük bir sürpriz oldu. Trump 'yardım yolda' dediğinde ve İran'a saldırmaya karar verdiğinde İsrail hazırlıksız yakalandı. Bu olay ocak ayının başındaydı."

'TRUMP İSRAİLLİLERİ ŞAŞIRTTI'

İsrail'in o dönemde bir askeri saldırı planı olmadığını ileri süren Hayman, "Trump bir anda ortaya çıkarak İsraillileri şaşırttı ve İran'ı vuracağını söyledi. Bu hamle durumu değiştirdi. Trump'ın bu çıkışının ardından İsrail'in planlaması ve ABD'nin motivasyonu birleşti; süreç 28 Şubat'taki askeri hareketliliğe kadar uzandı." dedi.

