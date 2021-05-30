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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 30.05.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

İsrailli eski bakandan skandal paylaşım... Yalanı ortaya çıktı

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İsrailli eski bakandan skandal paylaşım... Yalanı ortaya çıktı

Eski İsrail savunma bakanı Naftali Bennett'in sosyal medya sitesi Facebook'ta yaptığı paylaşımın yalan bilgiler içerdiği kanıtlandı.

Sosyal medya bir dönem İsrail Savunma Bakanı olarak görev yapan Naftali Bennett'in paylaşımı ile çalkalanıyor.

Facebook hesabından bir video paylaşan Bennett, Gazze Şehrindeki El-Şifa hastanesinin Hamas ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

Ancak tabiri caizse kısa sürede on binlerce kez izlenen videonun mumu yatsıya kadar yandı.

AFP Fact Check ekibi eski bakanın paylaşımını mercek altına aldı ve gerçeği ortaya çıkardı.

Yapılan inceleme sonucu, eski bakanın paylaştığı fotoğrafın Gazze'deki El-Şifa hastanesine değil, Pakistan'ın İslamabad kentindeki Shifa International Hospital'ın bir Google Haritalar ekran görüntüsü olduğu belirlendi.

İsrail saldırıları sonucu meydana gelen yıkım havadan görüntülendi
İsrail saldırıları sonucu meydana gelen yıkım havadan görüntülendi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 67'si çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan İsrail'in saldırılarında en az 2 bin binanın tamamen yıkıldığını, 15 bin binanın ise kullanılamaz hale geldiğini söylemişti.

 

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