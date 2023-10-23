İsrailli eski bakandan Gazze çağrısı: İntikam aramamalıyız

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Hamas'ın İsrail'e karşı son yılların en büyük saldırısını düzenlemesinin yankıları sürüyor.

Bölgede çatışmalar hız kesmeden devam ederken eski İsrail Adalet Bakanı Yossi Beilin'den dikkat çeken bir çağrı geldi.

Al Jazeera'ya konuşan eski bakan İsrail'in kuvvetleri kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne olası bir kara saldırısına hazırlanırken intikam aramaması gerektiğini söyledi.

Al Jazeera Beilin'nin açıklamalarını 'Eski bakan: İsrail Gazze'den 'intikam' aramamalı' başlığı ile okurlarına sundu.

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Beilin 'İntikam hiçbir zaman İsrail saldırısının hedefi olmamalıdır' dedi.

Ülkedeki ruh halinin 'berbat' olduğunu belirten eski bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'insanların intikam istediğini anlayabiliyorum. Ancak hükümetlerin intikam almasına gerek yok.'

Eski bakan 'Yaklaşan saldırının bir amacı var ve bu da Gazze'deki Hamas liderliğini değiştirmektir' dedi.

'ATEŞKESİ DESTEKLEMİYORUM'

Ateşkesi desteklemediğini belirten Beilin 'Gazze'deki Filistinlilerin su, yiyecek ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç saat insani ateşkes yapılmasında bir sakınca yok. Hamas'ın liderliğini ortadan kaldırmamız gerektiğine inanıyorum' dedi.

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Radyo 103FM'e konuşan eski Başbakan Naftali Bennet, Hamas'ın İsrail'in güneyine yaptığı sürpriz saldırının sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

Bennett'e, Başbakan olarak görev yaptığı süre boyunca her gün binlerce Filistinli işçinin İsrail'e girişine izin vermekten pişman olup olmadığı soruldu.

Eski Başbakan bu soruya 'Elbette ben de sorumluluk taşıyorum' diye yanıtladı.