İsrailli Büyükelçi, Türkiye'yi düşman ilan etti: Ankara ve Tel Aviv arasında gerilim tırmanıyor

Bir televizyon programında İsrail'in Gazze ve Suriye politikalarını değerlendiren İsrail'in New York Başkonsolosu Akunis, Türkiye'nin bölgedeki varlığını dair değerlendirmelerde bulundu. Akunis, İsrail'in Suriye'de askerden arındırılmış bölge istediğini açıkladı. Başkonsolos, Gazze'nin nasıl yapılandırılacağına ilişkin yorumunda, Türk askerinin Gazze'ye girmesine karşı çıkarak, Türkiye'yi İsrail'in "düşmanı" diye niteledi.

Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes, İsrail'in ihlalleri ve insani krizin gölgesinde devam ediyor. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bugün (15 Aralık Pazartesi) İsrail'i ziyaret edecek. Barrack'ın temaslarında Gazze ve Suriye başlıklarının ele alınması bekleniyor.

İsrail'in New York Başkonsolosu Ofir Akunis

GAZZE PLANINDAKİ BELİRSİZLİKLER

Barrack, İsrailli yetkililerle ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planında 2. aşamaya geçilmesini müzakere edecek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, planda 2. aşamaya "çok yakında" geçileceğini duyurmuştu. İsrail ve ABD arasında yaşanan anlaşmazlıklar planın uygulanabilirliğine dair soru işaretleri yarattı.

Trump'ın planındaki eksiklikler nedeniyle Katar, Mısır ve Suudi Arabistan'ın gibi ülkeler, Gazze'ye konuşlandırılacak "Uluslararası İstikrar Gücü"ne asker gönderme konusunda isteksiz davranıyor. Planın 2. aşamasına geçilip geçilemeyeceği belirsizliğini koruyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack

"TÜRKİYE, İSRAİL'İN DÜŞMANIDIR"

İsrail'in New York Başkonsolosu Akunis, Barrack'ın bölgeye ziyareti öncesi Türkiye'yi hedef aldı. Gazze'ye konuşlandırılacak askeri güçte Türkiye'nin yer almaması gerektiğini savunan Akunis, İsrail'in politikalarına dair bilgi paylaştı.

İsrail'i resmi politikasının "hiçbir Türk askerinin Gazze'ye giremeyeceği" olduğunu belirten Akunis, "Türkiye, İsrail'in düşmanıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'i "Hitler gibi davranmak ve Gazze'de soykırım yapmakla" suçladığını belirten Akunis, Türkiye'nin Tel Aviv yönetimini terörizmle suçladığını ifade etti. New York Büyükelçisi'nin açıklamaları, Barrack'ın İsrail'e gerçekleştireceği kritik ziyaret öncesinde geldi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti, en az 386 Filistinliyi öldürdü, binden fazla kişiyi yaraladı.

TEL AVİV'İN ANKARA ÇEKİNCESİ

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, İsrail özellikle Türkiye'nin barış gücüne katılmasını istemiyor. İsrail'in Gazze denkleminde Türkiye'yi dışlama çabalarını Hürriyet'e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, Tel Aviv'in tavrını "Ankara'nın caydırıcı gücünden çekinmesine" bağlamıştı.

Günyel, bölgede İsrail'e karşı en ciddi caydırıcı gücün Türkiye olduğunu vurgulayarak, Gazze'ye Türk askeri konuşlandırılması durumunda İsrail'i uzun vadeli planlarının bozulabileceğini kaydetmişti.

İSRAİL, ŞAM İLE ANLAŞMA PEŞİNDE

İsrail'i Suriye politikalarına da değinen Akunis, Tel Aviv'i Şam ile bir güvenlik anlaşması aradığını doğrulayarak, "Suriyelilerle bir güvenlik anlaşması istiyoruz ve buna odaklanmalıyız" açıklamasını yaptı.

Eski Savunma Bakanı Ehud Barak'ın "Şam'da humus yiyeceğiz" sözlerini hatırlatan Akunis, "Bu yakın zamanda olmayacak, önümüzdeki yıllarda da kesinlikle Şam'da humus yemeyeceğiz" diye ekledi.

ABD ile Suriye konusunda temaslarının sürdüğünü ifade eden Akunis, bölgde yeni bir "güvenlik düzenlemesi" talep ettiklerini duyurdu. İsrail Büyükelçisi, "Şam ile Golan Tepeleri arasındaki bölgenin askerden arındırılmasını istedi. Akunis, Tel Aviv için "askerden arındırılmış bölge" talebinin önemli olduğunu bildirdi. Suriye'de Dürzi bölgesinde yaşanan çatışmaları hatırlatan Akunis, İsrail'in, yakın ilişkilere sahip olduğu Dürzi grupların korunması talebini yineledi.