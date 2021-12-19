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İsrailli Büyükelçi: Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz

#İsrail#Atina Büyükelçisi Yossi Amrani#Türkiye
İsrailli Büyükelçi: Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz

İsrail’in Atina Büyükelçisi Yossi Amrani, bölgede önemli bir ülke olan Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

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BÜYÜKELÇİ Amrani, Yunan Kathimerini gazetesindeki demecinde, “Türkiye bölgede önemli bir ülke. Türkiye ile daha iyi, normal ilişkilerimizin bulunması bizi ilgilendiren bir konu. Türkiye’den iyi niyetini göstermesini bekliyoruz. Ancak bu, Türkiye’yle iyi ilişkilerin, Yunanistan’la ilişkilerimizin yerini alacağı anlamına gelmez” diye konuştu.

BORU HATTI VURGUSU

Büyükelçi Amrani, Türkiye’yi baypas ederek, İsrail ve Kıbrıs çevresindeki doğal kaynaklarını Avrupa’ya taşımayı hedefleyen ‘Doğu Akdeniz’ (EastMed) boru hattı projesi ile ilgili bir sroruya da, “Şu veya bu şekilde EastMed projesi gerçekleştirilecek. Ancak, sorulacak soru, bu hattın nereden geçeceğidir” cevabını verdi. Geçen yıl imzalanan ‘EastMed’ anlaşması, Yunanistan-İsrail-Kıbrıs Rum Kesimi arasında 2 bin km uzunluğunda boru hattı inşasını öngörüyor. Planlanan güzergâhın bir bölümü Türk kıta sahanlığından geçiyor.

‘HEPİMİZ PİYONUZ’

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Ancak, geçen 1 yılda ne finansör (maliyeti 6-7 milyar Euro) bulundu, ne de nihai rota belirlendi. Büyükelçi Amrani demecinde ayrıca, “Bölgede büyük oyuncular yok. Hepimiz eşdeğer oyuncuyuz. Santranç oyununu düşünün. Kral kraliçe yok. Hepimiz piyonuz. Her ülkenin de farklı avantajları var. Karşılıklı saygıya dayalı bir alışveriş ilişkisi sözkonusu” dedi.

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#İsrail#Atina Büyükelçisi Yossi Amrani#Türkiye

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