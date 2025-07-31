İsrailli bakanlar Gazze’den yer bakıyor

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Bakanlar, şimdiden Gazze’de Yahudi yerleşimi kurmak üzere yer bakmaya başladı. Aralarında Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Spor Bakanı Miki Zohar gibi isimlerin bulunduğu bir grup bakan ve milletvekili, Savunma Bakanı Israel Katz’a mektup göndererek Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerleşim potansiyelini incelemek üzere bölgeye tur düzenlenmesine izin verilmesini talep etti.

İZİN İSTİYORLAR

“Nachala” adlı aşırı sağcı yerleşimci grup tarafından organize edilen mektupta, söz konusu alanın İsrail ordusunun tam kontrolü altında olduğu, Gazze sakinlerinden çoktan arındığı ve güvenlik sorunu taşımadığı iddia edildi. Grup, “Gazze’ye geri dönüyoruz” başlıklı bir yürüyüş için de izin başvurusunda bulundu.

Aşırılıkçıların “boş” olarak tanımladığı bölge, iki yıla yakın süredir devam eden saldırılar sonucu zorla tahliye edilen ya da öldürülen binlerce Filistinlinin yaşadığı yerlerden biriydi. Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 49’uncu maddesine göre, işgalci bir gücün, kendi sivil nüfusunu işgal altındaki topraklara transfer etmesi yasak.