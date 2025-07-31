×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrailli bakanlar Gazze’den yer bakıyor

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#BAKAN
İsrailli bakanlar Gazze’den yer bakıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 07:00

Gazze Şeridi’nde on binlerce sivil açlık ve yıkımla hayatta kalma mücadelesi verirken, İsrail’in aşırılıkçı sağcı bakanları gözünü Gazze’ye dikti.

Haberin Devamı

Bakanlar, şimdiden Gazze’de Yahudi yerleşimi kurmak üzere yer bakmaya başladı. Aralarında Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Spor Bakanı Miki Zohar gibi isimlerin bulunduğu bir grup bakan ve milletvekili, Savunma Bakanı Israel Katz’a mektup göndererek Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerleşim potansiyelini incelemek üzere bölgeye tur düzenlenmesine izin verilmesini talep etti.

İZİN İSTİYORLAR

“Nachala” adlı aşırı sağcı yerleşimci grup tarafından organize edilen mektupta, söz konusu alanın İsrail ordusunun tam kontrolü altında olduğu, Gazze sakinlerinden çoktan arındığı ve güvenlik sorunu taşımadığı iddia edildi. Grup, “Gazze’ye geri dönüyoruz” başlıklı bir yürüyüş için de izin başvurusunda bulundu.

Aşırılıkçıların “boş” olarak tanımladığı bölge, iki yıla yakın süredir devam eden saldırılar sonucu zorla tahliye edilen ya da öldürülen binlerce Filistinlinin yaşadığı yerlerden biriydi. Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 49’uncu maddesine göre, işgalci bir gücün, kendi sivil nüfusunu işgal altındaki topraklara transfer etmesi yasak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#BAKAN

BAKMADAN GEÇME!