İsrailli bakandan skandal! Yapay zeka videosuyla paylaştı

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İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, sosyal medya hesabında "Gelecek yıl özgür Tahran'da" başlıklı yapay zeka görüntüsünü paylaştı.

Görüntüde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'nun Tahran sokaklarında kol kola dolaştığı görülüyor.

Yapay zekayla elde edilen videoda, İsrailli Bakan Gamliel ve eşinin yanı sıra devrik İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi ve eşi de Tahran sokaklarında gezerken tasvir edildi.

בחזרה לעתיד ...

بازگشت به آینده … pic.twitter.com/6tGB7z939U — גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) June 30, 2025

Gamliel, İsrail'in 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren saldırıları sırasında yaptığı açıklamada, "Tahran yönetimi devrilinceye kadar" İran'a saldırıların sürdürülmesi çağrısında bulunmuştu.

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İSRAİL'İN İRAN'A 12 GÜN SÜREN SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI 935'E YÜKSELDİ

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail'in İran'a düzenlediği ve 12 gün süren saldırıları sonucunda, 935 kişinin öldüğünü ve bu kişilerin kimliklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edildiğini açıkladı.

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İranlı Sözcü Cihangir, ölenlerden 38'inin çocuk, 102'sinin ise kadın olduğunu kaydetti.

İranlı yetkili yaralı sayısı hakkında ise bilgi vermedi.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Haziran'da yapılan açıklamada, ölü sayısının 627'ye ve yaralı sayısının da 4 bin 870'e yükseldiği duyurulmuştu.

İran halkı, Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde, İsrail saldırılarında öldürülen İranlı nükleer bilim insanlarının bayraklarla örtülü tabutları başında yas tutuyorlar

12 GÜN SÜREN SAVAŞTA NE OLDU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İran'ın düzenlediği füze saldırılarında, İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

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İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.