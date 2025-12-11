İsrailli bakandan skandal açıklama: Hamas tepki gösterdi

Haberin Devamı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İsrail polisi ile dün Hayfa yakınlarındaki Nesher bölgesinde bulunan İzzeddin el-Kassam’ın mezarına düzenlediği provokatif baskının videosunu paylaştı.

Baskınla "ilk adımı atarak" çadırı ve tabelayı yerinden kaldırdıklarını söyleyen Ben-Gvir, "İzzeddin el-Kassam'ın mezarı yıkılmalıdır.” ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’le dün mezarlığa baskın düzenleyen İsrail polisi, İslami Vakıflar İdaresi tarafından mezarın üzerine yerleştirilen çadır, güvenlik kameraları ile İzzeddin el-Kassam ve mezarlığın tarihine ilişkin bilgi veren tabelayı yerinden söktü.

Ben-Gvir’in baskınına İsrail Meclisi İçişleri Komitesi Başkanı, aşırı sağcı Yitzhak Kroizer da eşlik etti.

HAMAS: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SALDIRI

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, Ben-Gvir'in Şeyh Kassam'ın Hayfa'daki kabrini yıktırma tehdidinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Merdavi, "Bu konuda atılan ilk adımı ilan etmesi, kutsal değerlere karşı eşi benzeri görülmemiş bir ihlal ve saygısızlık anlamına gelmektedir." diyerek, bunun Filistin halkına karşı işlenen suçların ardından ölülerin kabirlerine kadar uzanan yeni bir ihlal olduğunu kaydetti.

Merdavi, Ben-Gvir'in açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu davranış, işgalcilerin düştüğü ahlaki yozlaşmanın boyutunu ortaya koymakta ve halkımızın tarihine, ulusal ve dini sembollerine dokunmaktan çekinmeyen intikamcı bir zihniyeti yansıtmaktadır. Saygın Suriyeli âlim ve mücahit, adaletsizliğe ve işgale karşı devrimci mücadelenin simgesi olan Şeyh el-Kassam'ın mezarını hedef almak, sadece bir mezara saldırı değil; aynı zamanda ulusun hafızasını silme ve devam eden mücadelesinin bir tanıklığını ortadan kaldırma girişimidir."

Ölülerin kutsallığına yapılan saygısızlığın işgal hükümetini yöneten faşist zihniyeti ortaya koyduğunu söyleyen Merdavi, İsrail'in uyguladığı aşırıcılığın resmi politika haline geldiğini ve bu barbarlığı dizginlemenin yolunun uluslararası bir pozisyon almaktan geçtiğini kaydetti.

İSRAİL AŞIRI SAĞINDAN PROVOKATİF YIKIM ÇAĞRILARI

İsrail aşırı sağından son dönemde İzzeddin el-Kassam'ın mezarının yıkılması yönünde provokatif çağrılar gelmişti.

Nesher (Nişir) Belediye Başkanı Roi Levy, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den "mezarlık için yıkım emri çıkarmasını" talep etmiş ve mezarlığı ticari alana dönüştürmek istediğini söylemişti.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise 12 Ağustos'ta, İsrail Meclisi İçişleri Komitesi'nde düzenlenen bir oturumda Nişir Belediye Başkanı'na hitaben yaptığı konuşmada, "İzzeddin el-Kassam'ın mezarının yıkılması için talimat verin; polis hem yıkımı hem güvenliğini sağlayacak." demişti.

Ben-Gvir, "Teröristler ölümden sonra bile rahat edememeli." ifadesini kullanmıştı.

İZZEDDİN EL-KASSAM KİMDİR?

Suriye sahilindeki Ceble kentinde 1883'te doğan Kassam, İslam dünyasında ve Filistin tarihinde önde gelen bir şahsiyet, alim ve davetçi olarak biliniyor.

20. yüzyılın başlarında Suriye ve Filistin'de Fransız ve İngiliz işgallerine karşı silahlı direniş hareketine öncülük eden Kassam, 1935’te, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında İngiliz kuvvetleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Ölümü, 1936’da, Filistin Mandası'ndaki Filistinli Arapların İngiliz yönetimine karşı Büyük Filistin İsyanı'nı başlatmasında önemli bir rol oynadı.

Hamas, Kassam'ın adını sömürgeciliğe karşı mücadelesine atfen askeri kanadına vermiş ve "İzzeddin el-Kassam Tugayları" adını kullanmaya başlamıştı.