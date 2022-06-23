İsrailli bakandan kritik ziyaret

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Erken seçime kadar geçici başbakan olarak da görev yapacak olan Lapid’in bu ziyaretinin İsrail’deki siyasi kriz nedeniyle sonuç odaklı olup olamayacağı merak ediliyor. Lapid’in ziyareti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bir ay önce İsrail’e yaptığı ziyarete karşılık niteliğinde.



SEÇİMLER ETKİLER Mİ



Çavuşoğlu aynı zamanda Filistin’i de kapsayan ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçi seviyesine çıkarılıp çıkarılmayacağının Lapid’in ziyaretinde değerlendirileceğini söylemişti. Ancak 3.5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gitme kararı alınan İsrail’deki siyasi belirsizlik nedeniyle büyükelçi atamasında bir ilerleme sağlanıp sağlanmayacağı merak konusu. Dışişleri Bakanlığı Lapid’in ziyaretinde “ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ela alınacağını” açıklamakla yetinirken, masada karşılıklı büyükelçi atanmasının yanı sıra enerji, Filistin meselesi ile son dönemde İran’ın Türkiye’deki İsrail vatandaşlarını hedef alacağı gerekçesiyle yapılan “Türkiye’ye seyahat uyarıları” olacak.

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ENERJİ MESELESİ DE MASADA

ABD’nin “Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi”nden (EastMed) çekilmesiyle İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması yeniden öne çıktığı için Lapid’in ziyaretinde konunun görüşülmesi bekleniyor. Çavuşoğlu da konuyla ilgili, “Doğu Akdeniz’de bir işbirliği konferans teklifi vardı, biz işbirliğine hazırız. İsrail, Türkiye’nin bütün platformlarda yer alması gerektiği görüşünde. Biz hakça paylaşımdan yanayız. Kimse bizi dışlamasın, bizim de kimsenin hakkında gözümüz yok” değerlendirmesinde bulunmuştu. Doğalgaza ilişkin teknik konuların, iki ülke enerji bakanlıkları arasında görüşülmesi öngörülüyor.