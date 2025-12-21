×
HABERLERDünya Haberleri

İsrailli bakandan Filistinli esirler için skandal 'timsahlı tesis' önerisi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 15:32

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirler için "timsahlarla çevrili bir tesis" kurulmasını önerdi. İsrailli yetkililerin Ben-Gvir'in önerisini değerlendirdiği bildirildi.

İsrail basını, cezaevleri yetkililerinin, "Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'ın sunduğu 'sıra dışı bir teklifi' incelediğini" duyurdu. Ben-Gvir, güvenlik mahkumları için timsahlarla çevrili bir tesis kurulmasını ve böylece kaçma girişimlerinin engellenmesini teklif etti.

Ben-Gvir'in bu öneriyi geçen hafta İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi ile yaptığı durum değerlendirme toplantısında sunduğu belirtildi.

İsrail'de yayın yapan "Kanal 13" televizyonunun haberinde, önerilen yerin, İsrail'in kuzeyindeki Hamat Gader bölgesine yakın olduğu kaydedildi.

İsrail işgali altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri ile Ürdün sınırına yakın bir konumda bulunan bu bölgede, timsah çiftliği ve bir hayvanat bahçesi yer alıyor.

İsrailli bakandan Filistinli esirler için skandal timsahlı tesis önerisi

İDAM CEZASI İSRAİL MECLİSİ'NDE

Ben-Gvir daha önce de Filistinli tutuklulara idam cezası getirilmesini önermişti. İsrail Meclisi'nde (Knesset) ilk oylamadan geçen yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oturumlarının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde aralık ayının ilk haftasında yayınlanan haberde, kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu isim olan Ben-Gvir'in göreve başladığı 2022 yılı sonundan bu yana, cezaevlerinde 110 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Filistinli esirlerle ilgilenen kurumlar da İsrail hapishanelerinde halihazırda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 9 bin 300 Filistinlinin bulunduğunu açıklamıştı.

İsrailli bakandan Filistinli esirler için skandal timsahlı tesis önerisi

KNESSET'TE 'YAĞLI URGAN' ROZETLERİ

Ben-Gvir ve lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi milletvekilleri, Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının görüşüldüğü Knesset'teki oturuma “yağlı urgan” rozetiyle katılmıştı.

Ben-Gvir, X hesabından yakasında rozetle fotoğrafını paylaşmış ve bunun, Filistinli tutuklulara idam cezası getiren yasanın çıkarılması konusunda partisinin ısrarının bir göstergesi olduğunu iddia etmişti.

Tartışmalı yasa tasarısı, bir İsrailliyi "milliyetçi saiklerle" öldüren Filistinlilere ölüm cezası verilmesini içeriyor.

Siyasi kariyerini Filistinlilere karşı saldırılar düzenleyen aşırı sağcı Yahudilerin avukatlığını yaparak inşa eden Ben-Gvir, uzunca bir süredir Filistinlilere idam yasası getirilmesi için kampanya yürütüyor.

İsrailli bakandan Filistinli esirler için skandal timsahlı tesis önerisi

BEN-GVİR'İN AŞIRI SAĞ SİYASETİ

Itamar Ben Gvir, İsrail siyasetinde Filistinlilere yönelik sert tutumuyla bilinen aşırı sağcı ve Siyonist bir figür olarak öne çıkıyor. İsrail'de aşırı sağın sembol isimlerinden olan Ben-Gvir, Uzun yıllar boyunca Filistinlilere karşı düşmanca söylemleri ve provokatif eylemleriyle kamuoyunun gündeminde yer aldı. Ben Gvir, ideolojik olarak radikal Yahudi milliyetçiliğini savunan Kahanist çizgiye yakınlığıyla tanınıyor. Bu çizgi, Filistinlilerin temel haklarını reddeden ve İsrail içinde etnik temelli bir üstünlük anlayışını savunan görüşleri içeriyor.

Siyasi kariyeri boyunca Filistinlilere karşı güç kullanımını meşrulaştıran açıklamalar yapan Ben-Gvir, güvenlik güçlerinin sert müdahalelerini destekledi.

Ben-Gvir'in Kudüs’te ve işgal altındaki diğer bölgelerde gerçekleştirdiği ziyaretler, Filistinliler ve uluslararası toplum tarafından bilinçli provokasyonlar olarak değerlendirildi. Ben-Gvir, Filistinlilerin İsrail’den sürülmesini savunan söylemleriyle de biliniyor. Ben Gvir, İsrail iç siyasetinde aşırı sağın ana akıma taşınmasının sembol isimlerinden biri olarak görülüyor.

