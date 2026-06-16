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İsrailli bakana bir şok da ABD'den: Ben-Gvir, ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı

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#Ben-Gvir#ABD Vize Sorunu#Diplomatik Vize
İsrailli bakana bir şok da ABDden: Ben-Gvir, ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 10:38

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD seyahatini vize almakta sorun yaşadığı için iptal etmek zorunda kaldı. ABD'nin, diplomatik vize sahibi Ben-Gvir'den ülkeye girebilmesi için parmak izi istediği belirtildi.

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrailli iş adamı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundu.

Haberde, Ben-Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliğine parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi.

İsrail basını, Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu ancak ABD Büyükelçiliğinin "alışılmadık" bir prosedür uygulayarak aşırı sağcı bakandan parmak izi istediğini vurguluyor.

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Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin vize için parmak izi istediği doğrulanmıştı.

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ZİYARET İSRAİL'DE TARTIŞMA YARATTI

Haaretz'in haberine göre, Ben-Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrailli bir iş adamı tarafından karşılanacak olması da tartışmalara yol açtı.

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Haberde, İsrail Kamu Denetçisi başkanlığında toplanan komitenin Ben-Gvir'in ABD seyahatinin İsrailli iş adamı Elharar tarafından finanse edilmesine itiraz ettiği belirtildi.

İtiraz üzerine Ben-Gvir'in, seyahat masraflarının İsrailli iş adamı tarafından karşılanmasına yönelik talebini geri çektiğini aktarıldı.

İsrail'de bakanların özel kaynaklarla finanse edilen yurt dışı seyahatlerine, çıkar çatışmasına neden olmaması, kamu görevinin kötüye kullanılması sonucunu doğurmaması ve etik kurallarla çelişmemesi şartıyla izin verilebiliyor.

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#Ben-Gvir#ABD Vize Sorunu#Diplomatik Vize

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