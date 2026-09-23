İsrailli Bakan Smotrich'ten 'turist' provokasyonu

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan kaçak ve yasa dışı yerleşimlere provokatif "turistik turlar" düzenleyeceğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'i Filistin halkının var olma hakkını elinden almakla suçlamasına yanıt veren Smotrich, bölgede bir Filistin Devleti kurulmasını engelleyeceklerini ifade etti.

Bakan Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsraillileri Yahudi dini bayramı Sukkot'ta (Çardaklar) partisinin Batı Şeria'da başlattığı provokatif turlara katılmaya davet etti.

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'KENDİ GÖZLERİNİZLE GÖRÜN'

Seçmenlerini Maliye Bakanı olarak görev yaptığı aşırı sağcı koalisyon hükümeti döneminde işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan 160 kaçak ve 104 yasa dışı yerleşim yerini ziyarete davet eden Smotrich, "Yerleşim devrimini kendi gözlerinizle görün ve İsrail Devleti'ne sunduğu güveni hissedin." dedi.

Batı Şeria'yı ilhak amacıyla yasa dışı yerleşimlerin inşasına öncülük eden Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'daki kaçak ve yasa dışı yerleşimlere yönelik gezi rotalarının yer aldığı Dini Siyonizm Partisi'nin hazırladığı web sitesinin linkini yayınladı.

FRANSA İLE İSRAİL ARASINDA FİLİSTİN GERİLİMİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BM Genel Kurulunun 81. Oturumu açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'deki barış çabalarının yetersiz kaldığına dikkati çekerek, "Gazze'de herhangi bir insani koridor açılamadı. Yaşananlar herkesin utanması gereken bir tablodur." açıklamasını yapmıştı.

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Macron ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddetini de eleştirerek, bu durumun "Filistin halkının meşru var olma hakkını elinden aldığını" belirtmişti.

İsrail'in ABD desteğiyle, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla eş zamanlı olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskı, gözaltı, arazi gaspı ve ev yıkımları artarak sürüyor.

SMOTRICH'TEN MACRON'A TEPKİ

Smotrich de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un "yalan söylediğini" öne sürdü.

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Smotrich, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri güçlendirmeye ve inşa etmeye devam edeceklerini savunarak, muhalefet liderlerine de göndermede bulundu ve "Güçlü bir Dini Siyonizm hareketi, Filistin devletinin kurulmasını ve yerleşimlerin tahrip edilmesini engelleyecektir." mesajını paylaştı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon da Macron'a tepki göstererek, "İsrail'e ders vermeden önce dersinize iyi çalışın ve gerçekleri kontrol edin." ifadelerini kullandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

BATI ŞERİA'NIN STATÜSÜ

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukukta yasa dışı olarak tanımlanıyor.

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Buna rağmen, Tel Aviv yönetimi son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da mevcut yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ve yenilerinin inşasını hızlandırdı.