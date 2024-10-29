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İsrailli bakan: Kürt ve Dürzilerle ittifak olalım

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#İsrail#Kürt#Dürziler
İsrailli bakan: Kürt ve Dürzilerle ittifak olalım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 07:00

İsrail’in Ortadoğu’da farklı ülkelerin toprakları üzerinde bir Kürt devleti kurma arzusunun tartışıldığı dönemde İsrail Savaş Kabinesi bakanlarından, Yeni Umut partisinin lideri Gideon Saar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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İsrailli siyasetçi, Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap ülkeleriyle anlaşmalar imzalama çabalarının yanı sıra, İsrail’in yurtdışındaki Kürtler ve Dürzilerle de bağlarını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

İRAN KARŞITI CEPHE

İsrail hükümetinin bölgedeki Kürt ve Dürzi gruplarla İran’a karşı bir azınlık ittifakı kurabileceğini söyleyen Saar, “Gelecekte olayların nasıl gelişeceğini bilemeyiz” diyerek söz konusu ittifakın gerekli olduğunu savundu. Saar’ın partisindeki dört milletvekilliyle birlikte geçen ay hükümete katıldığını ve Netanyahu’nun liderliğindeki koalisyonu genişlettiğini duyurmuştu. Daha önce Netanyahu’nun liderliğinde Likud partisi altında siyaset yapan Saar, 2019’da Likud liderliği için Netanyahu’ya karşı yarışmış ancak başarılı olamamıştı. Saar, 2020’de kendi kurduğu Yeni Umut partisiyle seçime girmiş, 2021’de Netanyahu’yu bir yıllığına iktidardan uzaklaştıran koalisyonda yer almıştı.

 

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#İsrail#Kürt#Dürziler

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