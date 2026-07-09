İsrailli bakan itiraf etti! Türkiye'ye karşı perde arkasında girişimler başladı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'yi ziyaret edeceği ve Başkan Donald Trump ile görüşmesinde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini gündeme getireceği iddia edildi. İsrail hükümeti, Türkiye'ye F-35 satışını engellemek için lobi faaliyetleri yürüttüğünü kaydetti. İsrail Maliye Bakanı Smotrich, F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine karşı olduklarını ve bunu engellemek için çaba gösterdiklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile yoğun görüşmeler yürüttüklerini ve F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için "hem açıktan hem perde arkasında çok sıkı çalıştıklarını" söyleyen Smotrich, "Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir." dedi.

Smotrich, "Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye, bugünkü durumuyla İsrail için çok önemli bir tehdittir." diye konuştu.

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"NETANYAHU F-35'LERİ GÖRÜŞMEK İÇİN ABD'YE GİDECEK"

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrailli bir yetkili, anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını öne sürerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "muhtemelen gelecek hafta" ABD'ye giderek Trump ile görüşmesinde Türkiye'ye F-35 satışı konusunu gündeme getireceğini iddia etti. Öte yandan, İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünün (QME)" korunmasına ilişkin mevzuatı kullanarak Ankara ile Washington arasındaki anlaşmayı bozmak için Kongre ile işbirliği yapacağı aktarıldı.

ABD silah transferlerine ilişkin mevzuata göre "niteliksel askeri üstünlük", İsrail'in Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeye karşı askeri üstünlüğünü korumasını güvence altına almayı amaçlıyor. ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebileceğine yönelik sinyaller gelmesinin hemen ardından başta Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirdi. Netanyahu, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.

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TEL AVİV'DE TÜRKİYE TOPLANTISI

İsrail güvenlik kabinesi 7 Temmuz Salı akşamı yapılan toplantıda, ABD ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı müzakerelerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi. ABD'nin Türkiye'ye F-35'leri vermemesini sağlamak için büyük çaba gösteren Tel Aviv yönetimi, eğer bu çabasında başarısız olursa en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının Türkiye'ye verilmesi için çalışıyor.

İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Trump'ın uçakların teslim edilmesi öncesinde hala bazı şartlar öne sürebileceğini savundu. İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inandığını söyleyen İsrailli yetkili, anlaşmanın hala önüne geçilebileceğini ileri sürerek "Bu uçağın pek çok versiyonu mevcut, biz de mümkün olduğunca bu süreci etkilemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

TRUMP'IN F-35 AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklamalar yapmıştı. Trump "Türkiye harika bir müttefik, aynı zamanda bir NATO ülkesi. İsrail konusunda hiçbir başkan benim kadar yardımcı olmadı. İran'la da ilgili büyük ilerlemeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, İran’la ilişkilerde arabulucu ülkelerin akılcı davrandığına işaret ederek, “Erdoğan’ı seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum” diye konuşmuştu.

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Netanyahu’nun Türkiye’yi karalamak için sarfettiği sözlere de değinen Trump, “Dün Türkiye hakkında kötü şeyler söyledi. Erdoğan’la konuştum, İsrail’i Bibi’yi çok sevmiyor.” ifadesini kullanmıştı.

Trump, Türkiye’nin çok güçlü bir orduya sahip olduğunu ve F35 savaş uçaklarını almak istediğini ifade etmişti.

"TRUMP, F-35'LER İÇİN ARA SEÇİMLERDEN ÖNCE HAREKETE GEÇEBİLİR"

İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberinde, Trump'ın Türkiye’ye F-35 satışını kasım ayındaki ABD ara seçiminden önce sonuçlandırmak istediği öne sürüldü. Haberde, Washington’da konuya ilişkin diplomatik trafiğin hız kazandığı belirtildi.

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre, Yunanistan da Türkiye’ye F-35 uçaklarının satışını engellemek için harekete geçti. Yunan hükümetinin Beyaz Saray'a Türkiye'ye F-35'lerin satışına karşı olduğunu ilettiği kaydedildi. Yunanistan'ın ABD'de Türkiye'ye karşı CAATSA ve F-35 satışı konusunda lobi faaliyetlerine hız verdiği iddia edildi.

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İSRAİL'DE F-35 ENDİŞESİ

Ankara'da 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne işaret eden açıklamaları, Tel Aviv yönetiminde endişeye yol açmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajlarla bu endişesini dile getirirken, Dışişleri Bakanı Gideon Saar da buna açıkça karşı olduklarını ve bölgede ABD'nin İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruması gerektiğini iddia etmişti.