İsrailli bakan insanlıktan çıktı... ‘Filistinliler açlıktan ölebilir’

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İsrail’de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Gazze Şeridi’nde yaşayan 2 milyon Filistinlinin açlıktan ölmesi pahasına bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemenin “haklı ve ahlaki” olduğunu dile getirmesine dünyadan tepki yağdı. Provokatif üslubuyla bilinen Smotrich, “Israel Hayom” adlı yayın kuruluşu tarafından düzenlenen bir konferansta, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardımların engellenmesi gerektiğini savundu. Aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin “meşru” olduğunu imâ eden Smotrich, “Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez” dedi.

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FİLİSTİN’DEN UCM’YE ÇAĞRI

Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Smotrich’in sözlerine tepki gösterildi. İsrailli bakanın Gazze Şeridi’nde iki milyon insanın öldürülmesini ve açlığa mahkûm edilmesini meşrulaştırmaya yönelik açıklamasının, soykırım politikasını benimsemenin ve bununla övünmenin açık bir itirafı olduğu belirtildi.

AB: ALÇAKLIĞIN DA ÖTESİNDE

Smotrich’in sözlerine bir tepki de Avrupa Birliği’nden (AB) geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan yazılı açıklamada AB’nin söz konusu açıklamaları “şiddetle kınadığı” belirtilirken, sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılmasının savaş suçu olduğunun altı çizildi. Smotrich’in sözlerinin “alçaklığın da ötesinde” olduğu vurgulanırken söz konusu ifadelerin uluslararası hukuk ve insanlığın temel ilkelerinin İsrailli siyasetçiler tarafından küçümsendiğinin bir başka kanıtı olduğu dile getirildi.

AÇIK BİR İTİRAF

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de sosyal medya hesabı üzerinden İsrail hükümetine seslenerek Maliye Bakanı Smotrich’in Gazze halkının tamamının aç bırakılması yönündeki açıklamalarını geri çekmesi ve kınaması çağrısında bulundu. İngiliz bakan, “Bu açıklamaların hiçbir haklı gerekçesi olamaz” dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Smotrich’in ‘iğrenç ve dehşet verici açıklamalarının açık bir itiraf olduğunu ve uluslararası kovuşturmayı hak ettiğini’ söyledi.

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‘ÖLÜM İLANINI TERCİH EDERİM’

Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, TIME dergisine mülakat verdi. “İsrail’in imajının zedelenmesini ölüm ilanına tercih ederim” ifadelerini kullanan Netanyahu, İsrail’in bir var oluş mücadelesi verdiğini ileri sürerek, Gazze’deki savaşın bölgesel bir savaşa dönüşmesi riskini göze aldıklarını söyledi.

‘DOĞRU’ ZAMANDA ‘UYGUN’ ŞEKİLDE

İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT), İsrail’in Filistin halkına karşı saldırılarını ve İran’ın egemenliğine yönelik ihlalini görüşmek üzere Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen toplantısında konuştu. “İran’ın hamlesi sadece kendi egemenliğinin ve ulusal güvenliğinin savunması değil, aynı zamanda tüm bölgede istikrar ve güvenliğin savunulması olacak” diyen İranlı bakan, ülkesinin Hamas lideri İsmail Haniye suikastına ‘doğru’ zamanda ‘uygun’ bir şekilde yanıt vereceğini söyledi. Bakıri, Haniye suikastının ABD’nin İsrail’e onayı ve istihbarat desteğiyle mümkün olduğunu; Washington’un sorumluluğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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‘SORUMLU İSRAİL’

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından yayımlanan bildiride de Haniye’ye saldırıdan tamamen İsrail’in sorumlu olduğu belirtilirken suikast, İran’ın egemenliğinin ‘ciddi bir ihlali’ olarak tanımlandı. Ancak bildiride İran’ın olası bir askeri hamlesine destekten bahsedilmedi. Bakıri, İİT üyelerinin İran’ın suikasta vereceği tepkiyi destekleyeceklerini umduklarını söyledi.