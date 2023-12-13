İsrailli Bakan iddia etti: Hamas dağılıyor

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İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Han Yunus ve çevresine şiddetli saldırıları devam ederken Gallant, “Hamas’ın Cibaliya ve Şucaiyye’deki son kalelerini kuşattık. Yıllarca bizimle savaşmaya hazırlanan taburlar dağılmanın eşiğinde” dedi. Son günlerde yüzlerce Hamas militanının İsrail askerlerine teslim olduğunu belirten Gallant, militanların silah ve yiyecek sıkıntısı çektiklerini kabul ettiklerini ifade etti. Han Yunus’taki birlikleri ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de kuvvetlerin “Gazze Şeridi’nin kuzey kesiminin ve güney kesiminin girişini kontrol altına aldığını” söyledi. Gallant, uluslararası ateşkes çağrılarına da karşı çıktı. İsrail’in Hamas’a karşı yürüttüğü operasyonun şu anki aşamasının “zaman alacağını” söyleyen Gallant, “Kendimizi savunacağız. İsrail’in geleceği için savaşıyoruz” dedi. İsrailli bakan, savaş için kesin bir son tarih vermeyi reddederken, mevcut aşamanın haftalarca sürebileceğinin sinyalini verdi.

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SU BASMAYA BAŞLADI

Öte yandan Wall Street Journal gazetesi, İsrail ordusunun Gazze’deki tünellere deniz suyu basmaya başladığını yazdı. Tünellere deniz suyu basılması işleminin haftalarca sürebileceği belirtiliyor.