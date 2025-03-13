İsrailli Bakan Hermon Dağı’ndan tehdit etti: ‘Şara her sabah İsrail’i görecek’

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Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’ye yönelik işgalini genişleten İsrail, Şam yönetimini tehdit etmeyi sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 2800 metre rakımlı Hermon Dağı’nda işgalin kalıcı olacağı mesajını yineleyerek, ordunun bunun için hazırlık yaptığını söyledi. Suriye’nin güneyindeki Hermon Dağı’nı ziyaret eden ve İsrail devlet televizyonu Kan’a konuşan Katz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı kastederek, “Her sabah Şam’daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, İsrail ordusunun Hermon’un zirvesinden kendisini izlediğini görecek” diye konuştu.



SÜRESİZ KALMA PLANI

İsrail’in bölgede “süresiz kalmaya hazır olduğunu” vurgulayan Katz, Suriye’nin güneyinde hiçbir silahlı unsur bulunmaması için İsrail ordusunun bölgede yaklaşık 40 hedefe hava saldırısı düzenlediğini kaydetti. Suriye’deki Dürzileri İsrail’in yanına çekme çabasını da sürdüren Katz, Dürzilere yönelik bir tehdit olması halinde ortadan kaldırmak için harekete geçeceklerini belirtti.

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DÜRZİ KARTINI OYNUYOR

Öte yandan, Suriye’den yaklaşık yüz Dürzi cemaati mensubunun hafta sonu İsrail’i ziyaret edeceği bildirildi. İsrail’e gelecek Dürzilerin dini bir gezi gerçekleştireceği ve mezar ziyaretlerinde bulunacağı aktarıldı. Katz’ın daha önce duyurduğu Suriyeli Dürzilere işgal altındaki Golan Tepeleri’nde çalışmaları için girişlerine izin verilmesinin de ileriki günlerde uygulamaya geçirileceği belirtildi.

5 KM’LİK TAMPON BÖLGE

İsrail’in Haaretz gazetesine göre İsrail, Suriye’nin 5 km içine kadar olan alanı kontrol ediyor. Hermon ise yüksek irtifası ile İsrail’e hem Suriye’yi hem de Lübnan’ı izleme imkanı tanıyor.