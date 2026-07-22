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İsrailli Bakan Eliyahu'dan Gazze'de işgal açıklaması

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#Gazze#İsrail#İşgal
İsrailli Bakan Eliyahudan Gazzede işgal açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 12:23

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Tel Aviv hükümetinin nihaî hedefinin Gazze Şeridi'ni ele geçirmek ve orada yerleşimler kurmak olduğunu belirtti. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 12 Filistinli yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler yayınlandı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 12 kişinin naaşının ulaştırıldığı, bunlardan birinin daha önce aldığı yara nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırılarda ayrıca 12 kişinin yaralandığı ve hastanelere sevk edildiği belirtildi.

İsrailli Bakan Eliyahudan Gazzede işgal açıklaması

'HEDEFİMİZ ORADA YERLEŞİMLERİN KURULMASI'

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi üyesi Bakan Eliyahu'nun açıklaması, devlet televizyonu KAN'da yayınlandı. Eliyahu, açıklamasında "Nihaî hedefimiz, Gazze'nin kontrolünü yeniden ele geçirmek; orada yerleşimlerin kurulması." dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun henüz bu konuyu gündeme getirmediğinin farkında olduğunu ancak bu konunun masada olduğunu dile getiren Eliyahu, Orta Doğu'da ancak bu tür bir söylemin etkili olduğunu öne sürdü.

İsrailli Bakan Eliyahudan Gazzede işgal açıklaması

ENKAZ ALTINDA ÇOK SAYIDA İNSAN VAR

Gazze'de enkaz altında ve yollarda halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersiz imkanlar nedeniyle bu kişilere ulaşamadığı kaydedildi.

İsrail, 1967'deki "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede, Gazze Şeridi'ni de işgal etmişti. İşgalini sürdüren İsrail, Filistinlilerin topraklarını gasbederek Gazze'deki birçok noktaya yasa dışı yerleşim birimleri inşa etmişti. Bu yasa dışı yerleşim birimleri, 2005'te İsrail tarafından boşaltılmıştı.

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#Gazze#İsrail#İşgal

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