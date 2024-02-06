İsrailli bakan Ben-Gvir'in oğlundan Biden'a “Alzheimer” iması

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in oğlu Shuvael Ben-Gvir, “X” sosyal medya hesabından ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef aldı.

Shuvael Ben-Gvir, Biden’ın fotoğrafına yer vererek yaptığı paylaşımda, “Bu zor zamanlarda bilişsel gerileme ve demansın en yaygın nedeni olan dejeneratif bir beyin hastalığı Alzheimer hakkında farkındalık oluşturmak önemli. Bu, bir kişinin fonksiyonlarını ve yeteneğini etkileyen ciddi bir hastalık" ifadelerini kullanarak Biden'a Alzheimer hastası imasında bulundu.



BEN-GVIR ÖZÜR DİLEDİ

Söz konusu paylaşımın ardından Bakan Itamar Ben-Gvir, özür diledi. ABD’nin ve Biden’ın İsrail’in dostu olduğunu belirten Itamar Ben-Gvir yaşadığı anlaşmazlıklara rağmen oğlunun paylaşımının “ciddi bir hata” olduğunu belirterek, “Oğlumun sözleri için özür dilerim” dedi. Aradan kısa süre sonra Shuvael Ben-Gvir Biden'a Alzheimer hastası imasında bulunduğu paylaşımını sildi. Shuvael Ben-Gvir Biden’ın fotoğrafını paylaşarak bu kez, “Sayın Başkan, kusura bakmayın” notunu düştü.



İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan özel röportajda, Biden yönetiminin Gazze'deki savaşı ele alış biçimini sert bir şekilde eleştirerek Biden'ı Hamas'a fayda sağlamakla suçlamıştı. Aşırı sağcı Bakan, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimde olsaydı ABD'nin tavrının tamamen farklı olacağını belirtmişti.

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Ben Gvir başka bir açıklamasında ise İsrail'in "ABD bayrağındaki bir yıldız olmadığını" ifade etmişti.