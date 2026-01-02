İsrailli Bakan Ben-Gvir'in görevden alınması talep edildi

Haberin Devamı

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Yüksek Mahkeme’den Başbakan Binyamin Netanyahu’yu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i “görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle görevden almaya zorlamasını talep etti.

“POLİS FAALİYETLERİNİ YASA DIŞI BİÇİMDE ETKİLEDİ”

İsrail’de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Baharav-Miara, Ben-Gvir’in görevden alınması talebine gerekçe olarak, “hukukun uygulanması ve soruşturmalarla ilgili en hassas davalar başta olmak üzere, makamını polis faaliyetlerini etkilemek amacıyla yasa dışı biçimde kötüye kullanmasını” gösterdi.

NETANYAHU’YA “NEDEN GÖREVDEN ALMADIN?” SORGUSU

Başsavcı Baharav-Miara, Yüksek Mahkeme’den, Başbakan Netanyahu’yu “Ben-Gvir’i neden görevden almadığını açıklamaya zorlayacak” bir karar çıkarılmasını istedi.

Bu uygulamaların “sistematik” hâle geldiğini vurgulayan Baharav-Miara, gerekli adımlar atılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açılabileceğini belirtti. Başsavcı, mevcut durumun sürmesinin polisin bağımsızlığını ve partiler üstü niteliğini zayıflattığını da kaydetti.

“DEMOKRATİK DEĞERLERE DOĞRUDAN ZARAR”

Haberde, Ben-Gvir’in polis çalışmalarına müdahalesinin “hukuka aykırı” olduğu ve bu durumun temel demokratik değerlere doğrudan zarar verdiği vurgulandı.

İsrail devlet televizyonu KAN da başsavcının, Netanyahu’nun Ben-Gvir’i bu suçlamalarla görevden almamasına ilişkin yasal bir gerekçe sunmasını sağlamak amacıyla Yüksek Mahkeme’ye başvurduğunu bildirdi.

“SENİ CİDDİYE ALMIYORUM”

Öte yandan Itamar Ben-Gvir, Başsavcı Baharav-Miara’nın açıklamalarına ABD merkezli X sosyal medya platformundan sert tepki gösterdi. Ben-Gvir paylaşımında,

“Suçlusun, seni ciddiye almıyorum.” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETLE SÜREGELEN GERİLİM

Gali Baharav-Miara, daha önce de Netanyahu liderliğindeki sağcı hükümetin politikalarına yönelik eleştirel görüşler dile getirmişti. Bazı bakanlar ise başsavcıyı, “zararlı sol görüşler doğrultusunda yetkisini kullanmakla” suçlamıştı.

BEN-GVİR HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri olan Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik kötü muameleyle övünmesi ve Gazze Şeridi’nde soykırımın yeniden başlatılması çağrılarıyla kamuoyunda sık sık tartışma konusu olmuştu.