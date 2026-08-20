İsrailli Bakan Ben-Gvir skandal görüntüleri paylaştı: İzleme odalarına sahip idam tesisleri yakında hazır olacak

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, salı günü Filistinli mahkumların infazı için tasarlanan bir tesisin inşasıyla övündü. İsrailli Bakan, aktif bir inşaat alanı gibi görünen yere işaret ederek kompleksin Filistinlilerin idam edilişini "İsraillilerin gelip izleyebilecekleri izleme odaları" içereceğini kaydetti.

Ben-Gvir, "Teröristler burada idam edilecek. Verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz" diyerek rakiplerine karşı zafer kazandığını belirtti.

Filistinlileri idam etme planıyla "alay eden" ve "gülen"lerin artık tesisin inşa edilmeye başlandığını görebileceklerini ifade eden İsrailli Bakan, bu yılın başlarında İsrail parlamentosunun ölümcül saldırılara karışmaktan suçlu bulunan Filistinli mahkumların idamını düzenleyen yasa tasarısını onayladığını ifade etti.

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İSRAİL'İN İDAM YASASI

Ben-Gvir'in Otzma Yehudit partisi tarafından desteklenen yasaya göre, idam cezalarının infazından İsrail Cezaevleri Servisi sorumlu olacak. Eleştirmenler bunu bir başka ayrımcı yasa olarak nitelendirerek, yalnızca Filistinlilere uygulanabileceğini, İsrail'deki Yahudi vatandaşlara uygulanamayacağını savundu.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Knesset mart ayında yasayı geçirmeden önce İsrail Cezaevleri Servisi infazları gerçekleştirmek için yer ve personel hazırlamaya başlamıştı. Cezaevi servisinin üç gönüllüsünün, mahkumiyet kararından sonraki 90 gün içinde asılarak infazları gerçekleştirmesi bekleniyor.

BEN-GVİR'DEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz hafta Ben-Gvir, Hamas'ın Gazze'de rehin tuttuğu eski İsrail askeri Rom Braslavski'ye, Filistinlileri "kendi elleriyle" öldürmek istediğini söylemesinin ardından, Filistinlileri idam etmesine izin vermek için elinden gelen her şeyi yapacağına söz verdi. Ben-Gvir, Braslavski'ye gözetimi altındaki Filistinli mahkumların "yaşamayı hak etmediklerini" söyledi. Aynı röportajda İsrailli Bakan, Gazze'deki Filistinlilerin öldürülmesini ve bölgeden çıkarılmalarını da istedi.

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Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre, Ben-Gvir'in açıklamaları uluslararası kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil, Avrupa Birliği'ni (AB) Ben-Gvir'i cezalandırmaya çağırmıştı.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi eş başkanı Klingbeil, salı günü Alman medyasına yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in kullandığı dili "insanlık dışı" diye niteleyerek, "Bunlar, Alman hükümeti olarak hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz açıklamalar" demişti.

GÖZALTI TESİSLERİ İŞKENCE KAMPLARINA DÖNÜŞTÜ

İnsan hakları örgütleri uzun zamandır İsrail'i Filistinlileri fiilen infaz etme politikası izlemekle suçluyor. Mart ayında, idam cezası yasası kabul edilmeden önce, İsrail insan hakları grubu B'Tselem'in Genel Müdürü Yuli Novak, İsrail'in "zaten sistematik olarak Filistinlileri öldürdüğünü ve hesap verme talepleriyle karşılaşmadığını" söylemişti.

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B'Tselem, Ben-Gvir'in liderliğinde İsrail Cezaevleri Servisi gözaltı tesislerinin "mahkumların sürekli kötü muameleye ve şiddete maruz kaldığı bir işkence kampları ağına" dönüştüğünü belirtti. Grup, ölüm cezası yasasının "mevcut uygulamalara bir başka resmi öldürme mekanizması daha eklediğini" kaydetti.

ESARET ALTINDAKİ 104 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Haziran ayı itibarıyla, 2023'ten bu yana İsrail gözetiminde en az 104 Filistinli mahkum hayatını kaybetti. Ben-Gvir'in infaz tesisi açıklamaları, bölgedeki gerilimi daha da artırırken, uluslararası toplumdan gelen tepkiler de yoğunlaşıyor.

İsrail hükümetinin bu adımı, Filistinlilere yönelik ayrımcı politikaların yeni bir boyutu olarak değerlendirildi. İnsan hakları örgütleri, idam cezası uygulamasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgedeki barış sürecini olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Ben-Gvir'in bu girişimi, İsrail içinde de tartışmalara yol açarken, muhalefet kanadından da eleştiriler yükseldi.