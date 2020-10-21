İsrailli Bakan: ABD'deki seçimden önce bir başka normalleşme anlaşmasına varabiliriz

İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Ofir Akunis, gelecek ay ABD'de yapılacak başkanlık seçiminden önce bir başka Arap veya Müslüman ülkeyle ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varabileceklerini söyledi.

Akunis, İsrail Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada 3 Kasım'daki başkanlık seçimi öncesi Washington yönetiminin bir başka Arap veya Müslüman ülkenin daha İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldığını duyurabileceğini belirtti.

İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alacak ülkeye dair bilgi vermeyen Akunis, "İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye aday birçok ülke var. Hangi ülkenin bu adımı atacağının duyurusunu Washington yönetiminin yapması daha uygun olur. Duyurunun ABD'deki başkanlık seçiminden önce yapılacağına inanmak için makul bir dayanağım var." ifadelerini kullandı.

Akunis, her ne kadar hangi ülkenin İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alacağına ilişkin bilgi vermese de kulislerde Sudan'ın adı geçiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'li terör kurbanları ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödemesi halinde Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkaracağını duyurmuştu.

Sudan yönetimi de dün Washington yönetiminin talep ettiği 335 milyon dolarlık tazminatı transfer ettiğini açıklamıştı.

İsrail basınında daha önce yer alan haberlerde, Sudan'ın Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'nin Hartum'u "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkarmayı önerdiği yazılmıştı.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.